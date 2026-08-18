মিষ্টি পছন্দ না হওয়ায় বচসা, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দোকানের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগ

মিষ্টি পছন্দ না হওয়ায় বচসা, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দোকানের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগ
বালিগঞ্জের একটি মিষ্টির দোকানের মিষ্টি পছন্দ না হওয়ায় রীতিমতো তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি নেতা ও তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।
Published : August 18, 2026 at 10:58 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: আবারও বিতর্কে মুখ পুড়ল বিজেপির। মিষ্টির দোকানের মিষ্টি পছন্দ না হওয়ায় দক্ষিণ কলকাতার একটি মিষ্টির দোকানে গিয়ে তুলকালাম করার অভিযোগ উঠল বিবেক ত্রিপাঠী নামের বিজেপির এক নেতার বিরুদ্ধে।
বালিগঞ্জ এর এক মিষ্টির দোকানের মিষ্টি পছন্দ না হওয়ায় রীতিমতো তাণ্ডব চালালেন এই বিজেপি নেতা বিবেক ত্রিপাঠী ও তাঁর সঙ্গে থাকা কিছু ব্যক্তিরা। ইনি বালিগঞ্জ বিধানসভার মণ্ডল 1-এর বিজেপি যুব সভাপতি এমনটাই জানা গেছে। অভিযোগ উঠেছে যে বিবেক ত্রিপাঠী প্রথমে মিষ্টির দোকানের কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং তারপর তাঁর মারে দোকানের এক কর্মীর একটি আঙুল জখম হয়েছে। শুধু তাই নয় দোকানের ম্যানেজারকেও বিবেক ত্রিপাঠী ও তার দলবল মারধর করে বলে অভিযোগ।
ইতিমধ্যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন মিষ্টির দোকানে যারা উপস্থিতি ছিলেন তারা পরে জানিয়েছেন যে বিবেক ত্রিপাঠি এবং তাঁর সঙ্গে আর এক ব্যক্তি দোকানে এসে একটি কাজু বরফি ও একটি গোলাপজামুন চান। মিষ্টি খেতে মিষ্টির মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কর্মচারীরা মিষ্টি টাটকা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন এবং সৌজন্যবশত ক্ষমা চেয়ে কমপ্লিমেন্টারি মিষ্টি দেওয়ার প্রস্তাবও দেন। তবে তাতেও শান্ত হননি বিবেক ত্রিপাঠী ও তাঁর সঙ্গী। প্রথমে বাকবিতণ্ডা এবং তার পরে তারা দোকানের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় দোকানের কর্মী ও ম্যানেজারকে মারধর করেন বিজেপি নেতা ও তার সঙ্গীরা যার ফলে এক কর্মচারীর আঙুল ভেঙে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।
দোকানের ম্যানেজমেন্টের দাবি যে প্রায় 120 বছর ধরে তাঁরা সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছেন ৷ কিন্তু এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের আগে কখনও হয়নি। গোটা বিষয়টি নিয়ে কড়েয়া থানা তদন্ত শুরু করেছে এবং পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আসল দোষীদের চিহ্নিত করে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে।
এই নিয়ে বিজেপি নেত্রী ডক্টর শতরূপা যিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে বালিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, "আমার কাছে গুপ্তা ব্রদার্স থেকে একটা ফোনে এসেছিল যে, বিবেক ত্রিপাঠী নামে এক ব্যক্তি মিষ্টির দোকানে গুন্ডাগিরি চালাচ্ছে এবং দোকানের এক কর্মীর হাত যখম হয়েছে। আমি এই ব্যক্তিকে চিনি না, কোনোদিনও নামও শুনিনি। আমাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ নয়। মিষ্টির দোকানের ম্যানেজমেন্টকে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করার পরামর্শ দিই এবং স্থানীয় বিজেপি আহ্বায়ককে বিষয়টি দেখতে বলি।"
বিজেপি নেত্রী জানান, কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় আবারও গুপ্তা ব্রাদার্স থেকে তাঁর কাছে ফোন যায় আবারও আজ বিবেক ত্রিপাঠী তাঁদের হুমকি দেন ৷ এর পরেই তিনি নিজেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার প্রস্তাব দেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ওই ব্যক্তি বিজেপির কর্মকর্তা হোক বা না হোক, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে।