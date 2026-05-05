ETV Bharat / state

গেরুয়ায় রাঙানো হোক উত্তরকন্যা, শাখা সচিবালয়ের সামনে দাবি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় ও প্রশাসনিক সদর দফতর উত্তরকন্যাকেও গেরুয়া রঙে রাঙানোর বার্তা দিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।

Uttar Kanya
গেরুয়ায় রাঙানো হোক উত্তরকন্যা, দাবি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 5 মে: রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছে ঘাসফুল, ফুটেছে পদ্ম ৷ দেড় দশক পরে বঙ্গ রাজনীতিতে ফের পালাবদল, রং বদল ৷ উত্তরকন্যার নীল-সাদা রং মুছে গেরুয়া রং করা হবে। বিজয় উল্লাসে হুঙ্কার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় ও প্রশাসনিক সদর দফতর উত্তরকন্যাকেও গেরুয়া রঙে রাঙানোর বার্তা দিলেন বিজেপির কর্মীসমর্থকেরা।

মঙ্গলবার উত্তরকন্যার সামনে জড়ো হয়ে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে গেরুয়া শিবিরের কর্মী সমর্থকরা। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে শাসন পরিবর্তনের আনন্দ একসঙ্গে উদযাপন করেন তারা। সেই উল্লাসের মাঝেই শোনা যায় জোরালো স্লোগান। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের দাবি, এতদিন উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এবার নতুন সরকার গঠনের পর উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের নতুন দিশা খুলবে উত্তরকন্যা থেকেই।

তাদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের 54টি বিধানসভার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবার এই প্রশাসনিক ভবন থেকেই পরিচালিত হবে। তার আগে উত্তরকন্যার নীল-সাদা রং মুছে গেরুয়া রং করা হবে। বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা এই উত্তরকন্যা থেকেই উন্নয়নের কাজ প্রশস্ত করবেন।

এই বিষয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "অবশ্যই উত্তরকন্যা ব্যবহার করা হবে। সরকারের টাকায় সেটা তৈরি করা হয়েছে। তবে কোন ধরণের প্রশাসনিক কাজ ও কীভাবে উত্তরকন্যা পরিচালনা করা হবে সেটা পরে নিশ্চিতভাবে দেখা হবে।"

ফুলবাড়ির যুব বিজেপি সভাপতি বিশ্বম্ভর সাহা বলেন, "এই উত্তরকন্যার দরজা সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকতো। নামেই সচিবালয়। খালি মুখ্যমন্ত্রী এলে এটা খোলা হতো। একটা সরকারি কাজ হতো না। খালি গরুপাচারের টাকা এখান থেকে ভাগ হয়ে কালিঘাটে যেত। এবার এটা বন্ধ হবে। এবার এখান থেকে মানুষের কাজ হবে।"

মমতাকে হারিয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি ৷ মোট 293টি বিধানসভার (ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন 21 মে) মধ্যে বিজেপি'র দখলে এখন পর্যন্ত 207 আসন ৷ 80টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কিন্তু, পালাবদলের সঙ্গে রাজ্যের নানা জায়গায় রং বদলেরও হাওয়া উঠেছে। তারই এক ঝলক ধরা পড়েছে উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় ও প্রশাসনিক সদর দফতর উত্তরকন্যার সামনেও ৷

  1. অনুব্রতর ছবি ছিঁড়ে জেলা কার্যালয় দখল, তাণ্ডব রুখতে মাঠে বিজেপির জয়ী প্রার্থী
  2. 'জোর করে হারানো হয়েছে', দেশজুড়ে INDIA-কে শক্তিশালী করার বার্তা মমতার

TAGGED:

BJP
SILIGURI UTTAR KANYA
UTTAR KANYA
BENGAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS
UTTAR KANYA SAFFRON COLOUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.