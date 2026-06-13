হাতে ডিম নিয়ে 'বরণে'র অপেক্ষায় বিজেপি কর্মীরা ! 'ভয়ে' পঞ্চায়েতের সভায় এলেন না তৃণমূল প্রধান

হাতে ডিম নিয়ে 'বরণে'র অপেক্ষায় বিজেপি কর্মীরা ! 'ভয়ে' পঞ্চায়েতের সভায় এলেন না তৃণমূল প্রধান
প্ল্যাকার্ড, পতাকার পরিবর্তে ডিম হাতে দাঁড়িয়ে বিজেপি কর্মীরা ! খবর পেয়ে নদিয়ার শান্তিপুর থানার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছল বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
Published : June 13, 2026 at 2:31 PM IST
শান্তিপুর, 13 জুন: দুপুর গড়িয়ে বিকেল । পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বিজেপি কর্মীরা । কারও হাতে প্ল্যাকার্ড নেই, পতাকাও নয়, হাতে শুধু ডিম ! লক্ষ্য একটাই, সামনে পেলেই 'ডিম-বরণ' করা হবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে । কিন্তু সেই প্রধানই আর এলেন না সভায় । ফলে প্রধানকে ছাড়াই শেষ হল বর্ধিত সভা । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সরগরম হয়ে উঠল নদিয়ার শান্তিপুরের গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ।
নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কেন্দ্রবিন্দু । গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির দখলে গিয়েছিল এই পঞ্চায়েত । প্রধান পদে বসেছিলেন শ্যামল ঘোষ । কিন্তু পরে দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি । সেই থেকেই গয়েশপুর পঞ্চায়েত কার্যত বিজেপির হাতছাড়া হয়ে যায় ।
সম্প্রতি রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক সমীকরণও বদলাতে শুরু করেছে । সেই আবহেই শুক্রবার ছিল গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ বর্ধিত সভা । সেখানে পঞ্চায়েত কর্মী, সদস্য এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল । সভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল প্রধান শ্যামল ঘোষেরও ।
কিন্তু সভা শুরুর আগেই পঞ্চায়েত ভবনের চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । তাঁদের অনেকের হাতেই দেখা যায় ডিম । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিক্ষোভকারীদের পঞ্চায়েত ভবন থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় ।
দুপুর দু'টোর পর থেকে সভা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত প্রধানের দেখা মেলেনি । বিজেপি কর্মীদের দাবি, ডিম ছোড়ার আশঙ্কাতেই সভায় যোগ দেওয়ার সাহস পাননি শ্যামল ঘোষ । বিজেপি কর্মী উত্তম ঘোষের অভিযোগ, "পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি করে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন প্রধান । কাটমানি খেয়ে অট্টালিকা তৈরি করেছেন । একসময় বিজেপির টিকিটে জিতে পরে 40 লক্ষ টাকার লোভে দলবদল করেছেন । তাই মানুষের সামনে আসার সাহস নেই ।"
আর এক বিজেপি কর্মী পরিমল মণ্ডলের কথায়, "ও প্রধান নয়, চোর । সরকারি প্রকল্পের টাকা লুট করেছে । তাই আমরা ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম । বেরোলে জবাব দিতাম । কিন্তু উনি নিজেও জানেন কত দুর্নীতি করেছেন, তাই ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস পাননি ।"
এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রধান শ্যামল ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তিনি কেন সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তা নিয়েও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি । রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর গ্রামবাংলার পঞ্চায়েত রাজনীতিতেও যে উত্তাপ বাড়ছে, গয়েশপুরের এই ঘটনা তারই ইঙ্গিত । আর ডিম হাতে অপেক্ষমাণ কর্মীদের ছবি ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক তরজা ।