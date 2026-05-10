সুন্দরবনে ঐতিহাসিক জয়ে 15 বছরের মানত পূরণ, মস্তক মুণ্ডন বিজেপি কর্মীদের

সুন্দরবনে ঐতিহাসিক জয়ে 15 বছরের মানত পূরণ, মস্তক মুণ্ডন বিজেপি কর্মীদের
Published : May 10, 2026 at 11:36 AM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 10 মে: দীর্ঘ দেড় দশকের রাজনৈতিক লড়াই এবং প্রতীক্ষার অবসান । হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রেখা পাত্রের বিপুল জয় এবং রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পর এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী থাকল সুন্দরবনের কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা । জয়ের আনন্দ উদযাপন এবং দীর্ঘদিনের পুরনো মানত পূরণ করতে কালীতলার পারঘুমটি এলাকায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা মস্তক মুণ্ডন (ন্যাড়া হওয়া) করে দেবী কালীর চরণে বিশেষ পুজো দিলেন ।
এই ঘটনার মূলে রয়েছেন 250 নম্বর বুথের একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য নিতাইপদ রায় । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি 2011 সালের 2 জুলাইয়ের সেই হাড়হিম করা অভিজ্ঞতার কথা জানান । তাঁর দাবি অনুযায়ী, তৎকালীন শাসকদলের গুন্ডাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তিনি ও তাঁর পুত্র সুন্দরবনের নদীতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সাত ঘণ্টা বাঘের ভয় উপেক্ষা করে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন ।
নিতাইপদ রায় আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "বিগত 15 বছর আমরা নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছি । আয়লার চাল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ঘরের টাকা - সবই লুটে নিয়েছিল বিগত স্বৈরাচারী সরকার । আজ শুভেন্দুবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় বাংলায় নতুন সূর্যোদয় হয়েছে । আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই শাসনের পতন ঘটলেই মস্তক মুণ্ডন করে মায়ের পুজো দেব ।"
একইভাবে মস্তক মুণ্ডন করে জয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছেন অপর এক একনিষ্ঠ কর্মী নকুল মণ্ডল । তৃণমূলের 'দুর্নীতি ও অরাজকতার' বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "একটি শান্ত ও সুস্থ সরকার পাওয়ার জন্য আমরা রক্তক্ষয়ী লড়াই করেছি । আজ সেই প্রার্থনা পূরণ হয়েছে । 25 বৈশাখ বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হল ।"
হিঙ্গলগঞ্জে রেখা পাত্রের এই সাফল্য এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার শপথ নেওয়ায় সুন্দরবনের হেমনগর ও কালীতলা এলাকায় খুশির জোয়ার বইছে । সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তাঁরা এই পরিবর্তনের জন্যই প্রতীক্ষায় ছিলেন । মিতালী সংঘের মাঠে আয়োজিত এই বিজয় উৎসবে উপস্থিত সকল কার্যকর্তাকে দলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় ৷