উত্তর থেকে দক্ষিণ,'বহিরাগত' প্রার্থীর অভিযোগে জেলায় জেলায় বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ

রাজনৈতিক অস্বস্তি বাড়ছে বিভিন্ন জেলায় । নির্বাচনের মুখে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিজেপির সংগঠনকে কতটা প্রভাবিত করবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।

বিজেপিতে প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় দিকে দিকে বাড়ছে কর্মীদের ক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 20, 2026 at 8:26 AM IST

পূর্ব বর্ধমান/জলপাইগুড়ি/আলিপুরদুয়ার, 20 মার্চ: প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় রাজ্যের একাধিক জেলায় এবার বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ ৷ পূর্ব বর্ধমানের কালনা বিধানসভা, জলপাইগুড়ির মালবাজার বিধানসভা ও আলিপুরদুয়ারের মতো একাধিক জায়গায় বিজেপি কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ৷ দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা গিয়েছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ৷

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বিধানসভা

এখানে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সিদ্ধার্থ মজুমদারের নাম । কংগ্রেস থেকে এসে কীভাবে বহিরাগত কেউ বিজেপির টিকিট পেয়ে গেল সেই প্রশ্ন তুলে 'বহিরাগত' প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে স্থানীয় নেতৃত্ব । বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তা অবরোধ করে, রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা । অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করে বিজেপির জমি শক্ত করেছে । কালনায় বিজেপি জেতার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে । অথচ হঠাৎ করে কংগ্রেস থেকে আসা বহিরাগত কাউকে প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে । ফলে বিজেপি জেতা আসন হারতে পারে ৷ এটা বিজেপি কর্মীদের পক্ষে মানা সম্ভব নয় বলেই তারা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে বলে দাবি ।

কালনায় বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, কালনা বিধানসভা এলাকায় বহিরাগত প্রার্থী করা হয়েছে । যারা দিনের পর দিন দলের জন্য লড়াই করেছে তাদের কথা ভাবা হয়নি ৷ বহিরাগত কেউ প্রার্থী হওয়ার পরে নির্বাচন মিটলে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না বলেও দাবি তাদের । তাই স্থানীয় কাউকে প্রার্থী চাইছেন বিজেপি কর্মীরা । তাদের আরও অভিযোগ, বিজেপির বুথ লেভেলের নেতা-কর্মীরা দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য ময়দানে লড়াই করেন, অথচ প্রার্থী কে হবে তা নিয়ে দলীয় কর্মীদের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি । পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে ।

কালনার বিজেপি নেত্রী ডালিয়া রায় বলেন, "পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছি আমরা ৷ কারণ বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে এসে প্রার্থী করা হয়েছে । আমরা কালনা বিধানসভায় দিনরাত পরিশ্রম করে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি । একজন বহিরাগত প্রার্থীকে দাঁড় করানোয় আমাদের হারতে হবে । তাই কংগ্রেস থেকে আসা বহিরাগত প্রার্থীকে আমরা মানি না । আমরা কালনার ভূমিপুত্রকে প্রার্থী হিসেবে চাই ।"

বিজেপি নেতা সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "কালনা বিধানসভার বহিরাগত প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার । কিছুদিন আগে তিনি কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন । তাঁকে আমরা প্রার্থী হিসেবে মানছি না । আমরা চাই স্থানীয় কোনও বিজেপি নেতাকে প্রার্থী করা হোক । প্রার্থীর বদল না হলে আন্দোলন চলবে ।"

জলপাইগুড়ির মালবাজার বিধানসভা

মালবাজারের বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় কর্মী-সমর্থকরা । নাগরাকাটা বিধানসভা থেকে এনে মালবাজার বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী করেছে শুক্রা মুন্ডাকে । এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন মালবাজারের বিজেপি সমর্থক ও কর্মীরা । আক্রোশে বিজেপি সমর্থকরা ভাঙচুর চালায় মালবাজার দলীয় কার্যালয়ে । পার্টি অফিসে থাকা চেয়ার টেবিল ভেঙে ফেলা হয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ।

প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় মালবাজারে কার্যালয়ে চেয়ার ভাঙলেন বিজেপি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

2016 সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন শুক্রা মুণ্ডা । ডুয়ার্সের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন । এরপর আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েই 2016 সালে নাগরাকাটার প্রার্থী হয়েছিলেন শুক্রা । 2021 সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন । এরপর থেকে তিনি বিজেপিতেই রয়েছেন । বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী অনিল ওড়াও অভিযোগ করেন, "মালবাজার বিধানসভার স্থানীয় প্রার্থী হলেই আমরা সমর্থন করব । আমরা এই প্রার্থীকে মানছি না ।" অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুণ্ডা বলেন, "আমাকে দল প্রার্থী করেছে । সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করব । জেতার বিষয়ে 100 শতাংশ আশাবাদী আমি । এটা কর্মীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ।"

আলিপুরদুয়ার বিধানসভা

প্রার্থী ঘোষণার পরই আলিপুরদুয়ারে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল চরমে ৷ প্রার্থী বদলের দাবিতে জেলা বিজেপি কার্যালয় ও সাংসদ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ কর্মীরা । আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাসকে পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মীরা । প্রথমে ঘেরাও, তারপর উত্তেজনা চরমে উঠতেই কার্যালয় ও সাংসদ অফিস তালাবন্দি করে দেন বিক্ষোভকারীরা ।

আলিপুরদুয়ারে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

শুধু তাই নয়, এক্সিকিউটিভ মেম্বার অমর বাহাদুর ছেত্রী এবং সাংসদ অফিস ইনচার্জ শংকর সিনহাকে অফিসের ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । কার্যত অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়েন দুই নেতা । জমে থাকা ক্ষোভের ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই । সোমবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর হয় । বুধবার প্রচারে বের হতেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রার্থী পরিতোষ দাস । আর বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভ রূপ নিল সরাসরি আন্দোলনে ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রার্থীর সঙ্গে তৃণমূলস্তরের কর্মীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই । এক যুব মোর্চা নেতা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমরা এই প্রার্থীকে মানি না । উনি সংগঠনের কাউকে চেনেন না । জেতার পর সাধারণ কর্মীদের সমস্যার কথা উনি শুনবেন কেন ?" অন্যদিকে, তালাবন্দি অবস্থায় থাকা সাংসদ অফিস ইনচার্জ শংকর সিনহার বলেন, "আমাকে অফিসের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে । দ্রুত সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে । নেতৃত্বের উচিত অবিলম্বে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলা ।" ঘটনায় রাজনৈতিক অস্বস্তি বাড়ছে জেলায় জেলায় । নির্বাচনের মুখে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিজেপির সংগঠনকে কতটা প্রভাবিত করবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।

