রাজ্য দফতরে 'বয়কট প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল' শুনলেন শমীক, প্রার্থী-অসন্তোষে অস্বস্তিতে বিজেপি

রাজ্য দফতরে 'বয়কট প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল' শুনলেন শমীক, প্রার্থী-অসন্তোষে অস্বস্তিতে বিজেপি
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর হওয়া সন্ত্রাসে মৃত অভিজিৎ সরকারের ভাই বিশ্বজিৎ সরকারও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন ৷
Published : March 20, 2026 at 8:59 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: বিজেপির প্রার্থী-অসন্তোষ কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষোভের মাত্রা আরও বেড়েছে ৷ বৃহস্পতিবার 112টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি ৷ এরপর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্ষোভ উগরে দেন দলীয় কর্মীরা ৷ কোথাও কোথাও দলীয় দফতরে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে ৷ এবার বিক্ষোভ-অসন্তোষের সেই আঁচ এসে পড়ল দলের সল্টলেকের রাজ্য কার্যালয়েও ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সামনেই একাধিক দলীয় প্রার্থীকে বয়কটের ডাক দিলেন কর্মীরা ৷
এন্টালি থেকে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ দফতরে আসা এক কর্মী জানালেন, প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের জন্য মার খেতে পারব না ৷ বয়কট প্রিয়াঙ্কা ৷ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বেলেঘাটার কর্মীরাও ৷ এখান থেকে তৃণমূল কুণাল ঘোষের পাশাপাশি বামেদের পারমিতা রায়ের বিরুদ্ধে পার্থ চৌধুরীকে টিকিট দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ তাঁকে নিয়ে অখুশি দলের একটা বড় অংশ ৷ দলীয় দফতরে এসে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর হওয়া সন্ত্রাসে মৃত অভিজিৎ সরকারের ভাই বিশ্বজিৎ সরকার ৷
তিনি জানিয়েছেন, পার্থ চৌধুরী প্রতারক । রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে কথা হয়েছে ৷ আগামী দু'দিনের মধ্যে বেলেঘাটার প্রার্থী পরির্বতন করা না-হলে বেলেঘাটায় অম্বিকা প্রসাদ শাউকে তাঁর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়া করাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। অভিজিতের আরও দাবি, তাঁর দাদার খুনের ঘটনাতেও এই পার্থর চৌধুরীর ভূমিকা ছিল ৷
তাঁকে ঘিরে দলের ভিতর থাকা অসন্তোষকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পার্থ ৷ তিনি বলেন, "নিজেদের মধ্যে এরকম মান অভিমান থাকে ৷ সব ঠিক হয়ে যাবে। দিনের শেষে সবাই আমরা এক। আমাদের একটাই বিরোধী- তৃণমূল কংগ্রেস। তাকে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলে লড়াই করে হারাব ৷ এই ধরনের বিক্ষোভ কোনও ব্যাপার নয় ৷ ভাই ভাইতে এরকম মান-অভিমান হয়েই থাকে। সব মিটে যাবে।"
শুধু বেলেঘাটা বা এন্টালি নয় আরও বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের বিজেপির কর্মীরা এদিন সল্টলেকের দফতরে এসে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ তবে বিজেপি কোথাও প্রার্থী বদল করবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এদিকে, প্রার্থী ঘোষণার পরদিনই নিজের এলাকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচার শুরু করেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ৷ তাঁর মিছিল ঘিরে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি সমর্থকরা ৷ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷