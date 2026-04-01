গ্রেটার কোচবিহারের নেতাকে সিতাইয়ে প্রার্থী করায় ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা

গ্রেটার কোচবিহারের নেতাকে সিতাইয়ে প্রার্থী করায় ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা
বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি জানিয়েছেন, প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে ।
Published : April 1, 2026 at 1:36 PM IST
কোচবিহার, 1 এপ্রিল: গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন ঘনিষ্ঠ আশুতোষ বর্মাকে বিজেপি সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ আর তাতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। প্রার্থী বদলের দাবিতে জেলা কার্যালয়ের ভিতরে কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, যে লোকটি BJP করে না অন্য সংগঠন থেকে এসেছে, তাঁকে কেন দল টিকিট দেবে ? কোনওভাবেই এই প্রার্থী মানা হবে না-বলেও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। প্রার্থী বদলের দাবিতে জেলা কার্যালয়ে তাঁদের এই অবস্থান বিক্ষোভ ৷
যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানিয়েছেন, প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই চুড়ান্ত। যদিও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "ওদের প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ অনেকদিন আগে থেকেই ছিল ৷ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় বহিরাগত প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ নিজেদের যোগ্য লোক নেই, তাই গ্রেটারের লোককে প্রার্থী করেছে ৷ কাজেই ক্ষোভ-বিক্ষোভ তো থাকবেই ৷"
এতদিন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন-এর অনন্ত মহারাজ গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজেপির সুসম্পর্ক ছিল। এমনকী অনন্ত মহারাজকে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ করেও পাঠায় ৷ কিন্তু সম্প্রতি তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে অনন্ত মহারাজের। অনন্ত মহারাজকে বঙ্গবিভূষণ দেয় রাজ্য সরকার। পাশাপাশি মহারাজ ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করে তৃণমূল। এরপরই গ্রেটারের বংশীবদন বর্মন গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায় বিজেপি ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন গ্রেটার সুপ্রিমো বংশীবদন বর্মন ৷ এরপর মঙ্গলবার যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়, তাতে দেখা যায় নাটাবাড়ি ও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে যথাক্রমে বংশীবদন বর্মন ঘনিষ্ঠ গিরিজাশঙ্কর রায় ও আশুতোষ বর্মার নাম ঘোষণা করে বিজেপি ৷
আর এতেই ক্ষোভ দেখা দেয় বিজেপির নেতা কর্মীদের মধ্যে। এদিন বিকেলেই বিজেপির কোচবিহার জেলা কার্যালয়ের ভেতরে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়ে তারা ৷ আন্দোলনকারী সিতাই-1 মণ্ডলের সহ-সভাপতি অনিমেষ বর্মন বলেন, "যে অন্য সংগঠন করে সে কেন আমাদের দলের টিকিট পাবে। এটা কোনওভাবেই মানা হবে না।"