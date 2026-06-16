হাড়োয়ায় তৃণমূলের তাণ্ডব ! জখম 5 বিজেপি সমর্থক

হাড়োয়ায় তৃণমূলের তাণ্ডব ! জখম 5 বিজেপি সমর্থক
ঘটনার রাতেই আক্রান্তদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত পাঁচ তৃণমূল কর্মীর নামে হাড়োয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
Published : June 16, 2026 at 2:43 PM IST
হাড়োয়া, 16 জুন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পালাবদল ও বিজেপি তথা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়ায় থামছে না রাজনৈতিক সন্ত্রাস। এবার বিজেপি করার ‘অপরাধে’এক মহিলা-সহ পাঁচ বিজেপি কর্মী-সমর্থককে এলোপাতাড়ি মারধর ও রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷
ঘটনাটি ঘটেছে হাড়োয়া থানার অন্তর্গত চারাবাড়ি এলাকায় ৷ আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর বর্তমানে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ এই নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত 10টা নাগাদ চারাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তথা সক্রিয় বিজেপি সমর্থক সবিতা মণ্ডল ও তাঁর পরিবার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় সবিতা মণ্ডলের বাড়ির পাশে থাকা দর্জির ছোট কারখানায় অতর্কিতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে চড়াও হয়ে কারখানার টিনের চালের ওপর ঝপঝপ করে আঘাত করতে শুরু করে এবং সবিতা মণ্ডলের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকে ৷
এই ঘটনার পর রাতেই আক্রান্তদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত পাঁচ তৃণমূল কর্মীর নাম উল্লেখ করে হাড়োয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় তারা এখন মরিয়া হয়ে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ যদিও মারধরের এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বদের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও কেউ ফোন ধরেননি।
ঘটনার পর থেকে চারাবাড়ি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকার মোড়ে মোড়ে পুলিশ টহল দিচ্ছে ৷ হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।
এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রতিবেশী তথা বিজেপি'র বুথ সভাপতির ছেলে অনিমেষ হালদার ও অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা এই মারধরের তীব্র প্রতিবাদ জানালে দুষ্কৃতীরা আরও উগ্র হয়ে ওঠে এবং লোহার রড ও বাঁশ নিয়ে প্রতিবাদকারীদের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। আক্রান্তদের আর্তনাদে আশপাশের মানুষ ছুটে এলে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় জখমদের উদ্ধার করে দ্রুত হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বর্তমানে তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকজনের মাথায়, পিঠে ও হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷
এই নৃশংস হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বিরানশু হালদার বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। তিনি জানান, সবিতা মণ্ডল ও তাঁর ছেলে মিলন মণ্ডলের ওপর যখন তৃণমূলের গুন্ডারা হামলা চালাচ্ছিল, তখন তিনি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু আচমকা অচিন্ত্য এবং কুণাল-সহ বাকি দুষ্কৃতীরা তাঁকে একা পেয়ে ব্যাপক মারধর করে ৷ বিরানশুর দাবি, গত একমাস ধরেই ওরা তাঁর ছেলেকে খুন করার চেষ্টা করছিল, কারণ তাঁর ছেলে সক্রিয়ভাবে বিজেপি করে ৷ গতকাল রাতে ছেলেকে না-পেয়ে দুষ্কৃতীরা সেই আক্রোশ তাঁর ওপর মেটায়। মূলত বিজেপি করার অপরাধেই তাঁদের ওপর এই ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা থানায় পাঁচ জনের নামে কেস করে এই ঘটনার উপযুক্ত বিচার চান।
আক্রান্ত কারখানা মালিক সবিতা মণ্ডল জানান, বিরানশু হালদারের ছেলে বিজেপি করে, আর তিনি তাকে সমর্থন করেন ৷ এটাই তাঁর অপরাধ। গতকাল রাতে কোনও উসকানি ছাড়াই তৃণমূলের গুন্ডারা তাঁর কারখানায় ঢুকে ভাঙচুর চালায়। তাঁর ছেলে প্রতিবাদ করতে গেলে দুষ্কৃতীরা ওর গলা টিপে ধরে নিচে ফেলে দেয় এবং তিনি ছাড়াতে গেলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।
অন্যদিকে, বিজেপি'র বুথ সভাপতির ছেলে তথা আক্রান্ত বিজেপি কর্মী অনিমেষ হালদার বলেন, প্রতিবেশী হিসেবে তাঁরা যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যান, তখনই তাঁদের ওপর হামলা করা হয়। মারের চোটে তাঁর হাত কেটে গেছে এবং তাঁর ভাই ছাড়াতে গেলে ওর ঘাড়েও আঘাত করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, সরাসরি আক্রমণ করতে পারবে না-বলেই দুষ্কৃতীরা একটা বাহানা খুঁজছিল। 2021 সালেও বিজেপি করার অপরাধে তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল। আক্রান্তদের দাবি, প্রশাসন বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিক ৷