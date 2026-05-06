জয় শ্রী রাম বলে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়ি হামলা; গাড়ি ভাঙচুর, রেহাই পেল না পোষ্যও

জয় শ্রী রাম বলে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়ি হামলা; গাড়ি ভাঙচুর, রেহাই পেল না পোষ্যও
বিজেপির শীর্ষ নেতারা সংযত হওয়ার কথা বললেও রাজ্যের একাধিক জায়গায় ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ৷ এবার হামলা জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে ৷
Published : May 6, 2026 at 7:35 AM IST
বসিরহাট, 6 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই একাধিক ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা সামনে আসছে ৷ এবারের ঘটনাস্থল স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ রাজ্যে সামগ্রিক জয় পেলেও এই কেন্দ্রটিতে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডল ৷ তবে সোমবার ফলপ্রকাশের পর তাঁর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রে 16,017 ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডলের অভিযোগ, মঙ্গলবার বিকেলে কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক ডিজে বাজিয়ে এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয় । হামলাকারীরা বিধায়কের বাড়ি লক্ষ্য করে যথেচ্ছভাবে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে । এই তাণ্ডবের জেরে বিধায়কের বাড়ির সামনে রাখা তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় । এমনকি বাড়ির একটি পোষা সারমেয়কেও ইট ছুড়ে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের সামনেই এই ধরণের তাণ্ডব চলতে থাকে বলে দাবি তৃণমূল শিবিরের । এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
তাঁদের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়ী হওয়ার পর একজন জনপ্রতিনিধির ওপর এহেন আক্রমণ দুর্ভাগ্যজনক । বিধায়ক বীণা মণ্ডল নিজেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন পরিকল্পিতভাবে তাঁর ওপর এই আক্রমণ চালানো হল । তাঁর কথায়, "আমি মানুষের রায়ে জিতেছি, অথচ আমার বাড়িতে এসে গাড়ি ও সম্পত্তিতে ভাঙচুর চালানো হল ৷ এটা কেমন গণতন্ত্র ?"
এই বিষয়ে বসিরহাটের পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল জানান, মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলেছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কুইক রেসপন্স টিম (QRT) মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিয়মিত বাইক পেট্রোলিং চালানো হচ্ছে । পুলিশ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অশান্তি ছড়ানোর পিছনে যারা যুক্ত থাকবে, তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । বর্তমানে এলাকায় পুলিশি টহল জারি থাকলেও জনমনে আতঙ্ক ও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী এই ধরণের তান্ডব এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ।