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সিপিএম আমলে কুপিয়ে হত্যা ! পালাবদলে 34 বছর পর বিজেপি কর্মীর শ্রাদ্ধ করল পরিবার

অভিযোগ, বাম জমানায় সিপিএমের লোকজন টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে ঘিরে ধরে মেরে ফেলেন গড়বেতার বিজেপি কর্মী হরিসাধন দগরিকে ৷

Garhbeta BJP worker
দীর্ঘ 34 বছর পর বিজেপি কর্মীর শ্রাদ্ধ শান্তি ছেলেদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 6:56 PM IST

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গড়বেতা, 27 জুন: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই দীর্ঘ 34 বছর পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা । বাম জমানায় সিপিএমের লোকজনের হাতে নিহত বিজেপি কর্মী হরিসাধন দগরির অবশেষে শ্রাদ্ধ শান্তি করল পরিবার ৷ নিহতের পরিবারের কথায়, আজ তাঁর আত্মা শান্তি পেল ৷

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা এলাকার বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন হরিসাধন দগরি । কিন্তু সে সময় রাজ্যে বামেদের রমরমা । অভিযোগ, 1992 সালে তিন বিঘা জমি নিয়ে অনশন আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মী হরিসাধনকে ঘিরে ধরে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । এরপর আড়াই কিলোমিটার দূরে শিলাবতী নদীর ধারে দীর্ঘ লড়াই চলে, একাই নাকি সিপিআইএম কর্মীদের সঙ্গে লড়াই করেন তিনি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি ৷ অবশেষে টাঙ্গি, বল্লমের কোপে মৃত্যু হয় তাঁর ।

সিপিএম আমলে কুপিয়ে হত্যা ! পালাবদলে দীর্ঘ 34 বছর পর শ্রাদ্ধ শান্তি বিজেপি কর্মীর (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় 27 জন সিপিএম নেতাকর্মীর নামে অভিযোগ হয় গড়বেতা থানায় । এরপর জল গড়িয়েছে অনেক দূর । বামেদের সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল । কিন্তু তখনও অধরা ছিল দুষ্কৃতীরা । পাশাপাশি এলাকায় উৎপাত অব্যাহত ছিল বলে অভিযোগ । পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তবেই হরিসাধন দগরির শ্রাদ্ধ শান্তির অনুষ্ঠান করবেন । সম্প্রতি 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তার পরই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী শনিবার হরিসাধন দগরির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন ছেলেরা ।

নিহতের স্ত্রী রীণা দগরি বলেন, "1992 সালে এক ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল । মশাল মিছিল করার পরেই তাঁকে সিপিএমের লোকজন ঘিরে ধরে টাঙ্গি, বল্লম, বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে । যে ঘটনায় আমরা শপথ করেছিলাম, যখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসবে, তখনই আমরা তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি করব । সেই মতো আজ রাজ্যে বিজেপি সরকার আসায় আজ আমার স্বামীর আত্মাকে শান্তি দিলাম ।"

Garhbeta BJP worker
দীর্ঘ ৩৪ বছর পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা পরিবারের (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে নিহতের ছেলে তন্ময় দগরি বলেন, "জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে এসেছি যে বাবাকে সিপিএমের লোকজন ছুটিয়ে ছুটিয়ে মেরেছিল । যে ঘটনায় আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে আমার বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি করব । সেই মতো এখন ক্ষমতায় বিজেপি সরকার । আর তাই আমরা বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করলাম ।"

Garhbeta BJP worker
বিজেপি কর্মী হরিসাধন দগরি (নিজস্ব ছবি)

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GARHBETA HORISADHAN DOGRI
BJP WORKER
হরিসাধন দগরি
বিজেপি কর্মী
GARHBETA BJP WORKER

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