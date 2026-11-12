বিজেপি কর্মী খুন: 10 লক্ষ আর্থিক সাহায্য ও মৃতের স্ত্রীকে চুক্তিভিত্তিক চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
Assurance of CM: আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাঁকুড়া যাওয়ার আগে অন্ডাল বিমানবন্দরে দলীয় বিধায়কদের বলে যান, নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ৷
Published : November 12, 2026 at 6:46 PM IST
দুর্গাপুর, 12 নভেম্বর: বুধবার গভীর রাতে দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার বিজেপি কর্মী শ্যাম কুমার দাসকে (36) বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে খুন করা হয় । এই ঘটনার পরে আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাঁকুড়া যাওয়ার আগে অন্ডাল বিমানবন্দরে দলীয় বিধায়কদের বলে যান নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা সহায়তা এবং তাঁর স্ত্রীকে রাজ্য সরকারি কোনও দফতরে অস্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা ৷ পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি পরে সেই কথাই জানিয়েছেন ।
পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক অন্ডাল বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মানবিকতার পরিচয় দিয়ে গেলেন । আমাদের কর্মী শ্যাম কুমার দাসের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং বিমানবন্দরে উপস্থিত পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসককে নির্দেশ দিলেন মৃত দলীয় কর্মীর স্ত্রীকে রাজ্য সরকারের কোনও দফতরে অস্থায়ী কাজে নিয়োগ করার জন্য ।"
বুধবার রাতে কালীপুজোর বিসর্জন অনুষ্ঠান শেষ করার পর ফরিদপুর থানা এলাকার জব্বর পল্লিতে চলছিল খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান । প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, খাওয়াদাওয়া চলাকালীন বিজেপি কর্মী শ্যাম দাসের সঙ্গে অজয় ও বিজয় নন্দীর জমি নিয়ে পুরনো একটি বিষয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয় । এরপরেই শ্যাম কুমার দাসকে বাঁশ, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ । তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ।
পুলিশ এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে, মূল অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম বিজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডেকে ফরিদপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করে । অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত অজয় নন্দী-সহ আরও কয়েক জন পলাতক ।
অভিযোগ, দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার এই জব্বর পল্লি এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সময়কালে সিন্ডিকেট রাজ শুরু হয় । সেই সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রধান মাথা বাপি সরকারকে নিয়ে বিজেপির ফরিদপুর ব্লকের তিন নম্বর মণ্ডলের সভাপতি তারক ধীবরের দাবি, "একসময় যাঁরা আমাদের কর্মী শ্যাম কুমার দাসকে ঘরছাড়া করেছিল সেই জমি মাফিয়া বাপি সরকার কাল তাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে । জানি না কেন সেখানে শ্যাম কুমার দাস গিয়েছিল । পুলিশ খুঁজে বের করবে । তবে জমি মাফিয়া বাপি সরকার এবং তার শাগরেদরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । " তাহলে কি সিন্ডিকেট বিতর্কেই এই খুন ? বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে যা বলার স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি বলবেন।
দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার বনসোল, জব্বর পল্লি, পাঠশাওড়া, ইছাপুর, হেতেডোবা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পথ অনুসরণ করেই এখনও সিন্ডিকেটের দাদাগিরি চলছে বলে এলাকায় অভিযোগ । প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় বিজেপি নেতাদের কথা থেকে এখন একটাই প্রশ্ন, তরতাজা যুবক তথা বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনার নেপথ্যে ওই এলাকার সিন্ডিকেট রাজই কি বড় কারণ ? জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে, এমনকী বাড়িঘর ও পাঁচিল তৈরিতেও এই সিন্ডিকেট রাজ দারুণভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে । এই খুনের পর কি তা বন্ধ হবে, জানতে চান এলাকাবাসী ৷ আপাতত পুলিশি তদন্তে কী উঠে আসে, সেটাই এখন দেখার ৷