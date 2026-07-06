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দু'পায়ে-গলায় দড়ি বাঁধা ! আমবাগানে উদ্ধার বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ, খুনের অভিযোগ

বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে তাঁকে । তদন্তে নেমেছে কল্যাণী থানার পুলিশ ৷

BJP worker body recovered
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 5:12 PM IST

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কল্যাণী, 6 জুলাই: দুই পা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে ৷ আমবাগানে গাছে ঝুলছে বছর 39-এর বিজেপি কর্মীর দেহ । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদিয়া জেলার কল্যাণী থানার অন্তর্গত চাঁদাবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ৷ নিহতের নাম বিশ্বজিৎ সিকদার ৷ বিজেপি কর্মীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাস্থলে কল্যাণী থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণী থানার অন্তর্গত সাহেব বাগান এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সিকদার । তাঁর বাবা কল্যাণী বিধানসভার মণ্ডল 2-এর 127 নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি । দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বাবা এলাকায় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত ৷ বিশ্বজিৎ সিকদার নিজেও বিজেপির একজন সক্রিয় কর্মী । তাঁর বাড়ি থেকে দুই-তিন কিলোমিটার দূরে চাঁদাবাড়ি বাজার এলাকায় একটি সাইকেলের দোকান রয়েছে । সেখানেই আমবাগানে এদিন তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷

বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার আমবাগানে (ইটিভি ভারত)

বিজেপি নেতা শ্রীনিবাস মণ্ডল বলেন, "বিশ্বজিৎ সিকদারের সাইকেল দোকান সংলগ্ন জায়গা বিগত তিন বছর আগে এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জোরপূর্বক বিক্রি করে দেয় । তার প্রতিবাদ করেছিলেন বিশ্বজিৎ । সেই রাগ পুষে রেখেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী । আমাদের অনুমান, সেই রাগের কারণে তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । তার যদি চরম পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছাই থাকতো তাহলে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে একটি আমবাগানে এসে এই কাজ করত না । আমরা চাই কল্যাণী থানার পুলিশ সঠিক তদন্ত করুক । তাহলেই এই খুনের পিছনে সত্য সামনে আসবে । পাশাপাশি রবিবার রাতে কারা তাঁকে ফোন করে ডেকেছিল, তার ফোন নাম্বারে কল লিস্ট চেক করে দেখুক পুলিশ ।"

অন্যদিকে নিহতের ভাই বিকাশ সিকদার কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ আমার দাদা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল । কিন্তু অনেক রাত হলেও সে আর বাড়িতে ফেরেনি । সকালে আমি যখন কাজে যাই শুনছি এই ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু আমার দাদা চরম পদক্ষেপ করার মতো ছেলে নয় । নিশ্চয়ই তার সঙ্গে অন্য কিছু ঘটেছে । আমার দাদাকে কেউ হয়তো মেরে ফেলেছে । আমরা চাই প্রশাসন সঠিক তদন্ত করুক ।"

এদিকে রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "মৃতদেহটি ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে । আমরা তদন্ত শুরু করেছি । এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । অন্যদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে স্পষ্টভাবে খুন নাকি অন্য ঘটনা । আমরা স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।

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