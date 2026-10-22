দশমীর রাতে বিজেপি কর্মীকে কুপিয়ে, গুলি করে খুন ! অভিযোগ তৃণমূলের দিকে

দশমীর রাতে বিজেপি কর্মীকে কুপিয়ে, গুলি করে খুন ! অভিযোগ তৃণমূলের দিকে
BJP worker killed: নিহতের নাম সমীর ঘোষ ৷ বয়স 27 ৷ তিনি বিবাহিত ৷ দুটি সন্তানও রয়েছে ৷ ছোট ছেলের বয়স মাত্র 17 দিন ৷
Published : October 22, 2026 at 12:59 PM IST
মালদা, 22 অক্টোবর: দশমীর রাতে এক বিজেপি কর্মীকে খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রামকেলি গ্রামে ৷ গতকাল বেশি রাতে বাড়িতে ঢুকে ওই যুবককে প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় ৷ তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে দুষ্কৃতীরা গুলি করে বলে অভিযোগ ৷ খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় ৷ এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের সন্ধান পায়নি পুলিশ ৷
নিহত যুবকের নাম সমীর ঘোষ ৷ বয়স 27 বছর ৷ তিনি বিবাহিত ৷ দুটি সন্তানও রয়েছে ৷ ছোট ছেলের বয়স মাত্র 17 দিন ৷ পেশায় ব্যবসায়ী সমীর ছিলেন বিজেপির সক্রিয় কর্মী ৷ পরিবারের অভিযোগ, এলাকারই এক তৃণমূল কর্মী শত্রু ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিবাদ ছিল সমীরের ৷ শত্রু এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসাবে পরিচিত ৷ তৃণমূল আমলে তাঁর দাপটে এলাকায় বিজেপির অনেক কর্মীকে ঘরছাড়া পর্যন্ত হতে হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ রাজ্যে পালাবদলের পরেও নিজের কর্তৃত্ব এলাকায় ধরে রেখেছিলেন তিনি ৷
এদিকে বিজেপির জমানায় সমীরের কর্তৃত্বও অনেকটা বেড়ে যায় ৷ এনিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা অব্যাহত ছিল ৷ এলাকার লোকজন জানাচ্ছেন, সেই বিবাদের জেরে গতকাল দুপুরে দু’জনের মধ্যে বচসা বাঁধে ৷ স্থানীয় রামকেলি ফাঁড়ির পুলিশ দুই পক্ষকে বুঝিয়ে সেই গণ্ডগোল প্রাথমিকভাবে থামিয়ে দেয় ৷ দু’পক্ষই ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় ৷ কিন্তু রাতে হঠাৎ শত্রু ঘোষ দলবল নিয়ে সমীরের বাড়িতে ঢুকে পড়েন ৷ সেই সময় সমীর বাড়িতে একাই ছিলেন ৷ প্রথমে সমীরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় ৷ তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ গুলি সমীরের পিঠে লাগে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ এরপর দলবল নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন শত্রু ৷
নিহত সমীরের ভাই বিবেক ঘোষ বলেন, “আমার দাদা বিজেপি করত ৷ যারা মেরেছে তারা সব তৃণমূলের ৷ দীর্ঘদিন ধরেই ওদের সঙ্গে দাদার ঝামেলা চলছিল ৷ এর জন্য দাদা কখনও একা বাড়ি থেকে বেরোত না ৷ আজ বাড়িতে দাদা একাই ছিল ৷ সেই খবর পেয়ে ওরা 10-11 জন বাড়িতে ঢুকে পড়ে ৷ হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে, গুলি করে ওরা দাদাকে খুন করেছে ৷ ওদের দু’জনের নাম আমি জানি ৷ তারা শত্রু ঘোষ আর ওর ছেলে উকিল ঘোষ ৷ শত্রুর ভাইপোরাও সঙ্গে ছিল ৷ রাজনৈতিক কারণেই ওরা আমার দাদাকে খুন করেছে ৷”
বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, “এই ঘটনায় মৃতের পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তবে অভিযুক্তরা এই মুহূর্তে পলাতক ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ আজই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷”
এদিকে, সমীরের খুনের ঘটনায় ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, “ঘটনাটি আমার কানে এসেছে ৷ পুলিশের কাছেও খবর নিয়েছি ৷ সমীর আমাদের সক্রিয় কর্মী ছিল ৷ বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের লোকজন ওকে খুন করেছে ৷ মহদিপুর এলাকাটি একেবারে সীমান্ত লাগোয়া ৷ সেখানে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ দিন দিন বাড়ছে ৷ পুলিশ সুপারকে বলেছি, এই ঘটনায় জড়িতরা যেন কিছুতেই ছাড়া না পায় ৷ তার ব্যবস্থা আমরা করব ৷ আমরা এদের কঠোরতম শাস্তি চাই ৷ আমাদের ধারণা, ওই এলাকায় একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চলছে ৷”
অন্যদিকে, মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, “ব্যক্তিগত ঝামেলার জেরে মহদিপুর সংলগ্ন রামকেলিতে একজনকে খুন করা হয়েছে ৷ যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি বিজেপি কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন ৷ আমি শুনেছি, জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ ছিল ৷ এখন এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷ এটা ঠিক নয় ৷ যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক ৷ আমরা চাই, পুলিশ ঘটনার যথাযথ তদন্ত করুক ৷ যারা দোষী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ এনিয়ে আমরা কোনও রাজনীতি চাই না ৷”