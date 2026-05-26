ETV Bharat / state

ধর্ম নিয়ে মমতার 'বিতর্কিত' মন্তব্যের বিরুদ্ধে সাইবার থানায় অভিযোগ বিজেপি কর্মীর

2025 সালে ঈদে রেড রোডের অনুষ্ঠানে এবং 2026 সালের নির্বাচনী মরশুমে মমতার একাধিক 'বিতর্কিত' মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতেই এই অভিযোগ ।

ETV BHARAT
মমতার 'বিতর্কিত' মন্তব্যের বিরুদ্ধে সাইবার থানায় অভিযোগ বিজেপি কর্মীর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 26 মে: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার থানায় অভিযোগ দায়ের ৷ শিলিগুড়ির সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি কর্মী তথা আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় । 2025 সালে ঈদ উপলক্ষে রেড রোডের অনুষ্ঠানে এবং 2026 সালের নির্বাচনী মরশুমে ধর্নামঞ্চ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর করা একাধিক 'বিতর্কিত' মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতেই এই অভিযোগ বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

মামলাকারী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 2025 সালে কলকাতায় রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুত্ব এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন । সেই সময় এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে উলটে তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল বলে দাবি করেছেন ওই আইনজীবী ।

ETV BHARAT
সাইবার থানায় অভিযোগ বিজেপি কর্মীর (নিজস্ব চিত্র)

তিনি অভিযোগ করেন, "2025 সালে ঈদ উপলক্ষে আমার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন থানার আধিকারিকরা । আমাকে দুর্ব্যবহার এবং কটূ কথা বলে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয় ।" পরবর্তীতে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের ধর্নামঞ্চ থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এবার শিলিগুড়ি সাইবার থানায় ওই দুই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "আইনত যে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, আমি তার অপেক্ষায় রয়েছি ।"

ETV BHARAT
মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)

এই মামলাকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা পেশায় আইনজীবী অত্রি শর্মার মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে । দলের মুখপাত্র হিসেবে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে না-চাইলেও তিনি পরোক্ষভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন ভূমিকার সমালোচনা করেছেন । অত্রি শর্মা বলেন, "ক্ষমতায় আসীন থাকাকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত হয়নি । আমরা যাঁরা সেই সময় থেকে আজও দলে রয়েছি, তাঁরাও এই বিষয়টি সমর্থন করিনি । তবে সবারই আইনি পথে অভিযোগ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে ।"

ETV BHARAT
মমতার বিরুদ্ধে মামলা (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলেরই আইনজীবীর এমন অবস্থান দলের ভেতরের মতবিরোধকেই আরও স্পষ্ট করে দিল । এই ঘটনার জেরে পরবর্তীতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সে দিকে নজর থাকবে ৷ উল্লেখ্য, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে বিধাননগর সাইবার থানায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল ৷ সেই মন্তব্যের জন্য আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়েছে অভিষেককে ৷ একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতা হিসেবে তিনি কীভাবে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নও তোলে আদালত ৷

TAGGED:

MAMATA BANERJEE REMARKS
BJP WORKER FILES COMPLAINT
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাইবার থানায় মামলা
COMPLAINT AGAINST MAMATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.