গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বলি বিজেপি নেতা ! মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে দলকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিধায়ক রত্না

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বলি বিজেপি নেতা ! মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে দলকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিধায়ক রত্না
BJP Worker Death in Panihati: পালাবদলের পর থেকে উত্তর 24 পরগনায় একাধিকবার সামনে এসেছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷ এবার তার জেরে প্রাণ গেল দলীয় নেতার ৷
Published : November 15, 2026 at 6:58 PM IST
পানিহাটি, 15 নভেম্বর: ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ৷ এবার তার জেরে প্রাণ গেল বিজেপি নেতার ৷ তাঁর স্ত্রীও এলাকায় বিজেপির নেত্রী হিসেবে পরিচিত ।
রবিবার উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে দলের একাংশের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় মারধরে প্রাণ হারান অরূপ সাহা নামে ওই বিজেপি নেতা ৷ দলের একটি অংশের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ ।
পানিহাটি ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোডের একটি দোকানের সামনে বেশ কিছু যুবক বিজেপির যুব সভাপতি রাজদীপ দাসের নেতৃত্বে আড্ডা দেয় । অভিযোগ, সেখান থেকে প্রতিদিন গালিগালাজ-সহ বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য করা হয় । শনিবার এক ব্যবসায়ী এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে বচসার সৃষ্টি হয় ৷ সেই সময় স্থানীয় একটি দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা করছিলেন বিজেপি মণ্ডল 1-এর সম্পাদক রুমা সাহা ।
তিনি প্রতিবাদ করেন l ঘটনা সেই মুহূর্তে সাময়িক বন্ধ হলে বিজেপি নেত্রী বাড়ি ফিরে যান । অভিযোগ এরপরই রাজদীপ দাসের নেতৃত্বে বেশ কিছু যুবক প্রতিবাদকারী ব্যবসায়ীকে মারধর করতে ঘটনাস্থলে আসে ৷ ফের রুমা সাহা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে। সেই সময় তাঁর উপর চড়াও হয় বিজেপির যুব সভাপতির নেতৃত্বে আসা লোকজন ।
তখন নেত্রীর স্বামী অরূপ সাহা প্রতিবাদ জানালে বিজেপির যুব সভাপতির দলবল তাঁর বুকে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি । এরপর অসুস্থ বোধ করলে স্বামীকে বাড়ি নিয়ে যান রুমা ৷ কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পর তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয় । তখন সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় । খবর জানাজানি হতেই স্থানীয় বিধায়ক রত্না দেবনাথ ঘটনাস্থলে আসেন ৷ রুমার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য বিজেপিরই অন্য নেতাদের দায়ী করে কান্নায় ভেঙে পড়েন ।
তিনি বলেন, "তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা ব্যক্তিরাই এই অস্থিরতা ছড়াচ্ছে । এরা বারবার অন্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন এ ধরনের কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । ইতিমধ্যেই নির্মল ঘোষ আমার মেয়ের মামলা থেকেও জামিন পেয়েছেন । আর তারপর থেকে পানিহাটিতে আবার নিজের রাজত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন ৷ বিজেপির কিছু নেতাও তাঁর সঙ্গে দেখা করে উস্কানি দিচ্ছেন । এর জেরে পানিহাটি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ।"
তিনি আরও বলেন, "পানিহাটির 14 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির কো-অর্ডিনেটর ননী এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে ডেকে নিয়ে এসে । আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যেন দ্রুত তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হয় । আর রুমাও যেন তার স্বামীর মৃত্যুর বিচার পান ।"
প্রশাসনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "প্রশাসন কোনও কাজ করছে না । আমি বহুবার তাদের কাছে অনুরোধ করছি বিজেপির কেউ যদি অপরাধ করে তাকেও ছাড়বেন না । আমি ছাড়াতে যাব না তাদের । আমাদের পানিহাটিতে এখন বিজেপিতে তৃণমূলের লোক ঢুকে পড়েছে । আর তারাই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ।"
অন্যদিকে, যে ব্যবসায়ী সঙ্গে এই দুষ্কৃতীদের বচসা বেধেছিল তারও দাবি, "পুরো ঘটনার জন্য বিজেপি কো-অর্ডিনেটর ননী দায়ী ৷ সে এই সমস্ত তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে । এর আগে সে বিজেপির যুব নেতা রাজদীপকেও ডেকে এনেছিল আমাকে মারধর করার জন্য । আর তারাই বিজেপি নেত্রী আর তার স্বামী উপর চড়াও হয় এবং ধাক্কাধাক্কি দেয় । তার জেরে বিজেপি নেত্রীর স্বামীর মৃত্যু হয় ৷ পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ তাঁরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছে ৷ তবে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি বলেই শুনেছি ।"
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে ৷ তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তারা সকলেই পলাতক ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে সেইসঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শনাক্তকরণের কাজও চলছে ।