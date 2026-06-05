ETV Bharat / state

অর্থের বিনিময়ে অন্নপূর্ণার ফর্ম পূরণ, তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ফর্ম পূরণের জন্য মহিলাদের সাহায্য করছিলেন তিনি ৷ এর বদলে টাকা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন বিজেপি কর্মী ৷

Annapurna Bhandar Form Fillup
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণ নিয়ে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 জুন: টাকার বিনিময়ে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের ফর্ম পূর্ণ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে বিজেপি কর্মী জানিয়েছে, এই কাটমানির টাকা বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যেত ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পেরে বৃহস্পতিবার বিকেল 3.15 মিনিটে ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ-এর সংলগ্ন দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মোর্চার একটি দলীয় কার্যালয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণের কাজ চলছিল ৷ অভিযোগ, মহিলাদের থেকে টাকা নিয়ে এই কাজ করা হচ্ছিল ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলে ৷ ওই যুবক তৃণমূল কর্মী তিলজলা রোডের বাসিন্দা মহসিন আলী ৷ এই নিয়ে বৃহস্পতিবার কড়েয়া থাকায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা তথা অভিযোগকারী সুরজ কুমার সিং ৷

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণ নিয়ে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

রাজ্য সরকারের তরফে মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছে ৷ জুন মাস থেকে এই টাকা অন্নপূর্ণার প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে ৷ গত 3 জুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও অন্যান্য মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এই অন্নপূর্ণা প্রকল্পের অর্থ ব্যাঙ্কে হস্তান্তরের সরকারি সূচনা করা হয় ৷

এই প্রকল্পের ফর্ম পূরণ 90 দিন ধরে চলবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েতের কার্যালয়, বিধায়কের অফিসে এই ফর্ম পূরণের জন্য মহিলাদের সহযোগিতা করা হবে ৷

এদিকে এরই মধ্যে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে টাকার বিনিময়ে স্থানীয় মহিলাদের এই ফর্ম পূরণের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কর্মী মহসীন আলীর বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, ওই যুবকের নাম মহসিন আলী ৷ তিনি তিলজলা রোডের বাসিন্দা ৷ তিনি প্রতিটি ফর্ম পূরণের জন্য 100 টাকা নিচ্ছেন এবং ফর্ম পূরণে সহায়তা করছেন বলে অভিযোগ ৷

অভিযোগকারী তথা বিজেপি নেতা সুরজ কুমার সিং জানিয়েছেন, এলাকায় এলাকায় ঘুরে বিজেপির কর্মীরা মহিলাদের এই ফর্ম পূর্ণ করতে সাহায্য করছেন ৷ স্থানীয় কয়েকজন মানুষজন এসে তাঁদের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ করে আর তারপরেই হাতে নাতে ধরা হয় এই মহসিন আলীকে ৷ তিনি আরও জানান যে পার্ক সার্কাসের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা বিলাল খানের পার্টি অফিসের মধ্যে বসেই এই অনৈতিক কাজকলাপ চলছে। 65 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সঙ্গেই সবসময় থাকেন এই অভিযুক্ত। তিনি আরও বলেন যে এটা আসলে বিজেপি সরকারকে চক্রান্ত করে রাজ্য সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা চলছিল। এই মহসিন আলীর বিরুদ্ধে কড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

TAGGED:

ANNAPURNA FORM FILLUP CONTROVERSY
TMC WORK FILLING UP ANNAPURNA FORM
ANNAPURNA BHANDAR
অন্নপূর্ণ ফর্ম ফিলাপ নিয়ে বিতর্ক
ANNAPURNA BHANDAR FORM FILLUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.