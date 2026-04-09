মোদির সভার আগে হলদিয়ায় উদ্ধার বিজেপি কর্মীর দেহ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

মোদির সভার আগে হলদিয়ায় উদ্ধার বিজেপি কর্মীর দেহ, শুরু রাজনৈতিক তরজা
বিজেপির তরফ থেকে মহাদেবের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে ।
Published : April 9, 2026 at 10:57 AM IST
হলদিয়া, 9 এপ্রিল: আজ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া জনসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ তার আগে বুধবার সন্ধ্য়ায় হলদি নদীর পাড় থেকে থেকে মিলল বিজেপি কর্মীর দেহ ৷ প্রধানমন্ত্রীর সভার আগের দিন বিজেপি কর্মীর নদী থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে বলে অভিযোগ বিজেপির ৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ৷
ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুর থানার বাঁশখানা জালপাই গ্রামে ৷ সেই গ্রামেরই বাসিন্দা মহাদেব বিশ্বাস । জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি । এরপর বুধবার বিকেলে হলদি নদীর পাড়ে মহাদেব বিশ্বাসের দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা । পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ৷
গোটা ঘটনায়, বিজেপির তরফ থেকে মহাদেবকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে । ওই ব্যক্তির বাড়ির লোকের দাবি, মঙ্গলবার বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন তিনি । তারপর আর বাড়ি ফেরেননি । এদিন তাঁর দেহ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হয় । আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ।
ভবানীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "মৃতের পরিবারের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত খুনের কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি । তাই অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।"
মহাদেবের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে । বিজেপি নেতা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন । পূর্ব মেদিনীপুরেও সভা করবেন তিনি ৷ মহাদেব বিশ্বাস বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী ছিল । এমনকী প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য এলাকায় পতাকা ও ফেস্টুন লাগানোর কাজও তিনি করেছিলেন বলে বিজেপির দাবি ৷ এরপরই মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন মহাদেব । তাঁকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে বলেই অভিযোগ করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ।
যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল । এই ঘটনায় মহিষাদল বিধানভার তৃণমূল প্রার্থী তিলক কুমার চক্রবর্তী বলেন, "যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক । তবে বিজেপি দেহ নিয়ে রাজনীতি করে । আমি বলব, খুন যেই করে থাকুক তাদের যেন শাস্তি হয় ।"