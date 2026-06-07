উলটপুরাণ ! বিজেপি বিধায়ক-জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে গ্রেফতার কর্মী

উলটপুরাণ ! বিজেপি বিধায়ক-জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে গ্রেফতার কর্মী
তোলাবাজি-দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের বিধায়ক-কাউন্সিলররা ৷ বিজেপি বিধায়ক ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে এবার গ্রেফতার হলেন বিজেপি কর্মী ৷
Published : June 7, 2026 at 4:33 PM IST
রামপুরহাট, 7 জুন: রাজ্য়জুড়ে তোলাবাজি-দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছেন একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলর থেকে বিধায়করা ৷ এমনই উত্তপ্ত আবহে সোশাল মিডিয়ায় বিজেপি বিধায়ক ও দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে গ্রেফতার হলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী ৷
বীরভূমের নলহাটির বিজেপি কর্মী সুবোধ কুমার সাউয়ের করা এই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ তাঁর ভিডিয়ো বার্তায় রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অনুব্রত মণ্ডলের থেকেও এরা খারাপ' বলে দাগিয়ে দল ত্যাগ করছেন সুবোধ কুমার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাইকেল চড়ে বীরভূম থেকে নবান্নে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন এই বিজেপি কর্মী ৷
এই ভিডিয়োটি তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজ থেকেও পোস্ট করা হয়েছে ৷ তারপর রবিবার গ্রেফতার করা হয় সক্রিয় বিজেপি কর্মী সুবোধ কুমার সাউকে ৷ স্থানীয় এক বিজেপি কর্মী সজল কুমার রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ 126(2), 115(2), 117(2), 109 বিএনএস-এ মামলা রুজু করে ৷ 11 জুন পর্যন্ত সুবোধ কুমার সাউকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন রামপুরহাট মহকুমা আদালতে বিচারক ৷
এই প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওই ব্যক্তি আমাদের দলের কেউ নন ৷ তিনি কেন এসব বলছেন, সেটা তাঁর বিষয় ৷ এই ধরনের কথাবার্তাকে আমরা গুরুত্ব দিই না ৷ আমাদের দল অনেক সংগঠিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ।" তবে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সুবোধ কুমার সাউ বলেন, "আমি ধ্রুব সাহা ও উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতি তুলে ধরে ভিডিয়ো করেছি, তাই আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে ৷ ওরা প্রচুর টাকা তুলেছে, এটাই আমি বার বার বলেছি । দিল্লিতেও অভিযোগ করেছি ওদের নামে । আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছে ।"
বীরভূম নলহাটির বাসিন্দা সুবোধ কুমার সাউ তৃণমূল-কংগ্রেসের শাসনকাল থেকেই এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত ৷ কখনও হিন্দুত্বের প্রচার-প্রসারে সাইকেল চড়ে অযোধ্যায় পাড়ি দিয়েছেন, কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে সাইকেল চড়ে বীরভূম থেকে নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে ৷ এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গের মসনদে ৷ যদিও, ফল প্রকাশের এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কে কোন দফতর সামলাবেন, তা মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়নি ৷ তাই একেবারে গোড়ার দিকেই রামপুরহাটে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা ও দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় সরব হলেন বিজেপি কর্মী সুবোধ কুমার সাউ ৷
প্রকাশ্যে তিনি অভিযোগ তোলেন, "প্রতিদিন 50 লক্ষ টাকা পাথর থেকে তোলাবাজি করত এই ধ্রুব সাহা ও উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আমি দিল্লিতেও এই নিয়ে অভিযোগ করেছি ৷ শুভেন্দু অধিকারীকেও জানিয়েছিলাম ৷ এরা অনুব্রত মণ্ডলের থেকেও খারাপ ৷ আমাকে গ্রেফতার করানোর হুমকি দিচ্ছে ৷ শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমার অনুরোধ, এদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক ।" এই বলে ভারতীয় জনতা পার্টির লোগো দেওয়া নিজের গেরুয়া গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলেন সুবোধ কুমার ৷ তিনি বলেন, "যে পার্টি সংঘের লোককে অবমাননা করে সেই পার্টিতে আমি নেই ৷ যে পার্টিতে সত্য বলার জায়গা নেই সেখানে আমি থাকব না ৷"
তাঁর করা এই ভিডিয়ো ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিজেপি সরকারের শাসন শুরুর প্রথমে এহেন অভিযোগে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে ৷