বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে লরি পিছু 200 টাকা 'তোলাবাজি' ! জামুড়িয়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে লরি পিছু 200 টাকা 'তোলাবাজি' ! জামুড়িয়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত
চালকের মোবাইলে ধরা পড়ল তোলাবাজির অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো ছড়াতেই নড়েচড়ে বসল পুলিশ !
Published : August 3, 2026 at 9:56 PM IST
আসানসোল, 3 অগস্ট: বালিভর্তি লরি থামিয়ে চালকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ । সেই সময় নিজেকে 'বিজেপি নেতা' বলেও পরিচয় দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ । এক লরি চালকের মোবাইলে ধরা পড়ে গোটা ঘটনা । পরে সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হয় পুলিশ । তদন্তে নেমে জামুড়িয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত রাকেশ মাজিকে । সোমবার তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত রাকেশ মাজির বাড়ি জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত মদনতোড় পঞ্চায়েত এলাকায় । অভিযোগ, চুরুলিয়ার মদনতোড় এলাকায় সরকারি নিয়ম মেনে আন্ডারলোড বালি নিয়ে যাতায়াত করা লরিগুলিকে মাঝপথে থামিয়ে চালকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছিল । প্রতিটি লরির কাছ থেকে 200 টাকা করে দাবি করা হয় বলে অভিযোগ ।
রবিবার রাতে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো দ্রুত সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি লরি থামিয়ে চালকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছেন । এক চালক টাকা দিতে অস্বীকার করলে তিনি মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলছেন বলেও দেখা যায় । অভিযোগ, সেই কথোপকথনের মধ্যেই লরি-পিছু 200 টাকা দেওয়ার দাবি তোলা হয় । যদিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োর সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি ।
তবে ভিডিয়োটি পুলিশের নজরে আসার পরই শুরু হয় তদন্ত । প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযোগের ভিত্তি মিলেছে বলে দাবি পুলিশের । এরপরই অভিযুক্ত রাকেশ মাজিকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করার পাশাপাশি এই চক্রে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । অভিযুক্ত নিজেকে 'বিজেপি নেতা' বলে পরিচয় দিলেও দল তার থেকে স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছে । বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, "তোলাবাজির ঘটনায় কাউকেই রেয়াত করা হবে না । কেউ যদি দলের নাম ব্যবহার করে বা বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে বেআইনি কাজ করে, তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা হওয়া উচিত । আমরা পুলিশকে নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানিয়েছি । কোনও রাজনৈতিক পরিচয় দেখে নয়, যে-ই দোষী হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ।"