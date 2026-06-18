শুভেন্দুর ফলতা সফরের পরই হামলায় রক্তাক্ত বিজেপি কর্মী ! ভর্তি হাসপাতালে

শুভেন্দুর ফলতা সফরের পরই হামলায় রক্তাক্ত বিজেপি কর্মী ! ভর্তি হাসপাতালে
বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব আক্রান্তের পরিবার ৷
Published : June 18, 2026 at 11:29 AM IST
ফলতা, 18 জুন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা সফরে এসেছিলেন ৷ আর তাঁর সেই সফরের পরেই ফলতার কলাতলা হাট এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ । আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম সুশান্ত মণ্ডল (45)। অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁর উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে তাঁকে । গুরুতর আহত অবস্থায় ওই কর্মীকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বুধবারও কলাতলা হাট এলাকায় তাঁর দাদার চিকিৎসা কেন্দ্রের সামনে বসেছিলেন সুশান্ত মণ্ডল । অভিযোগ, সেইসময় কয়েকজন ব্যক্তি সেখানে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায় । হামলাকারীরা আচমকা তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ । আর ওই মারধরের জেরে তিনি গুরুতর জখম হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ।
সুশান্ত মণ্ডলের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । এরপর তাঁরাই আহত সুশান্তকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান । বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে ফলতা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন , "আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
বিজেপির স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের দাবি, হামলার সঙ্গে এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত, যারা ফলপ্রকাশের পর রাতারাতি বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করেছে । দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হোক এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক । স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি কর্মী শক্তি দলুই বলেন, "সুশান্ত তাঁর দাদার ডাক্তারখানার সামনে বসেছিল । রাতের দিকে কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সেখানে এসে হঠাৎ করে তার উপর হামলা চালায় । তাঁকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় । ওরা সুশান্তকে মারার পরিকল্পনা করেছিল ৷ পরে রক্তাক্ত অবস্থায় সে মাটিতে পড়ে থাকলে স্থানীয়রা ওকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ।"
ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা ৷ তিনি বলেন, "বুধবারের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে ৷ সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখছে ফলতা থানার পুলিশ । এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি ।" যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে ।