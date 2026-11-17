সরকারি জমি বাঁচাতে গেলে বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ ! কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা
Attack on BJP worker: বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হওয়ার পর উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত হন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাও ।
Published : November 17, 2026 at 10:48 AM IST
দুর্গাপুর, 17 নভেম্বর: সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষ । ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম বিজেপি কর্মী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের 41 নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা কলোনিতে ৷ আহত বিজেপি কর্মীর নাম সমীর সরকার । ঘটনায় অভিযোগের আঙুল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শিপুল সাহার শ্বশুর কুমারেশ সাহার বিরুদ্ধে ।
পাল্টা মারধরের অভিযোগ তুলেছেন কুমারেশ সাহাও । সোমবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় । এসিপি সুবীর রায় বলেন, "ঘটনার অভিযোগ আমরা পেয়েছি । সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
মহানন্দা কলোনিতে আশ্রম তৈরির নাম করে একের পর এক সরকারি জমি দখল করে ঘর নির্মাণ এবং তা ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কুমারেশ সাহার বিরুদ্ধে । অভিযোগ, এর আগেও এই জমি দখলের প্রতিবাদ করা হলেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবাদীদের হুমকি দেওয়া হত । সোমবার রাতে ফের জমি দখলের কাজ শুরু হলে প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমীর সরকার ।
অভিযোগ, সেই প্রতিবাদের জেরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় । তাঁর দুই হাতে গুরুতর আঘাত লাগে । এরপর উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত হন কুমারেশ সাহাও । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ । আহত দু'জনকেই উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ।
বিজেপি নেতা সমীর সরকার বলেন, "সরকারি জমি দখলের প্রতিবাদ করতে গিয়েই আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরেই মহানন্দা কলোনিতে আশ্রম তৈরির নাম করে সরকারি জমি দখল করে ঘর তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে । এর আগেও আমরা প্রতিবাদ করেছি । সোমবার ফের জমি দখলের কাজ শুরু হলে আমি তার প্রতিবাদ করি । আর সেই কারণেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার উপর হামলা চালানো হয় । আমার দু'হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে । আমি চাই, এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"
পাল্টা প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের শ্বশুর কুমারেশ সাহা দাবি করেন, "আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা ঠিক নয় । প্রথমে আমার উপরই আক্রমণ করা হয়েছে । পরিস্থিতির চাপে এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাকে পাল্টা প্রতিরোধ করতে হয়েছে । আমি কাউকে পরিকল্পনা করে মারধর করিনি । সমস্ত ঘটনার সঠিক তদন্ত হলেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে ।"
এলাকার বিজেপি নেতা দীপক রুইদাস বলেন, "শান্ত বাংলার মাটিতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করবেন না । সরকারি জমি দখল করে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালানো কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । তৃণমূলের নেতারা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না । বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করে আমাদের আন্দোলন থামানো যাবে না । আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"