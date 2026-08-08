'অন্নপূর্ণা'র নথি নিতে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে শ্লীলতাহানি ! বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের দাবি
অভিযোগকারী যুবতীর দাবি, গত 5 অগস্ট তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন । সেই সময় এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি কর্মী বিশ্বনাথ বাউড়ি তাঁর বাড়িতে যান ।
Published : August 8, 2026 at 3:05 PM IST
দুর্গাপুর, 8 অগস্ট: সরকারি প্রকল্পের নথি সংগ্রহের নাম করে বাড়িতে ঢোকার অভিযোগ । তার পর বাড়িতে একা থাকা যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্থানীয় বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবনাবেড়া এলাকায় ।
ঘটনার পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে শনিবার ওই যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসা থানায় হাজির হন গ্রামের বাসিন্দারা । তাঁদের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে । দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, তাঁদের কছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সমস্ত বিষয়য়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
যুবতীর দাবি, গত 5 অগস্ট তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন । সেই সময় এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি কর্মী বিশ্বনাথ বাউড়ি বাড়িতে যান । 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র নথি জমা নেওয়ার কথা বলে আধার কার্ড চাওয়া হয় । সেই সূত্রে বাড়িতে ঢোকার পর সুযোগ বুঝে অভিযুক্ত তাঁর শরীরে অশালীন ভাবে স্পর্শ করেন বলে অভিযোগ ওই যুবতীর ।
ঘটনার পরই কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে এখনও অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে এদিন থানায় যান বাবনাবেড়ার বাসিন্দারা ।
'আমি ওর শাস্তি চাই'
অভিযোগকারী যুবতীর বক্তব্য, "অন্নপূর্ণা যোজনার নথি জমা নেওয়ার নাম করে বাড়িতে ঢোকে । তারপর আমাকে একা পেয়ে আমার শরীরে অশালীন ভাবে স্পর্শ করে । আমি ওর শাস্তি চাই ।" ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে । সরকারি প্রকল্পের নথি সংগ্রহের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে ।
'পুলিশের উপর চাপ ?' প্রশ্ন গ্রামবাসীদের
অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । বাবনাবেড়ার বাসিন্দা রবিজিত রুইদাস বলেন, "ঘটনার পর দু'দিন কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি। তা হলে কি কোনও কারণে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ? ঘটনার দিন সন্ধ্যাতেও আমরা থানায় এসেছিলাম । পুলিশ জানিয়েছিল, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আমাদের এই বোনটি পড়াশোনা করার পর বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল । সেই সময় তার বাড়িতে ঢুকে এই ঘটনা ঘটেছে । আমরা চাই, ওই বোন সুবিচার পাক ।"
'বিজেপির কর্মী হলেও ছাড় নয়', দাবি দলের
অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় । সে যদি বিজেপির কর্মী হয়ে থাকে, তা হলেও তাকে ছাড়া হবে না ।"
'তদন্ত চলছে, যথাযথ ব্যবস্থা হবে', জানাল পুলিশ
অন্যদিকে, পুলিশের তরফেও অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে । ডিসিপি বলেন, "আমরা এ রকম অভিযোগ পেয়েছি । ছেলেটি ওই পাড়ারই বাসিন্দা । পুলিশ তদন্ত করছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।