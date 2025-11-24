ETV Bharat / state

তৃণমূলের থেকে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কার্যকরী সভাপতির পদ ছিনিয়ে নিল বিজেপি

দলীয় প্রার্থীর এই জয়ের পর বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে উৎসবে মাতে গেরুয়া শিবির ৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বুঝতে গলদ বলেই এই ফলাফল সাফাই তৃণমূলের ৷

Bankura District Sports Association
কার্যকরী সভাপতির আসনে জয়লাভ বিজেপির (নিজস্ব ছবি)
Published : November 24, 2025 at 2:06 PM IST

বাঁকুড়া, 24 নভেম্বর: আর কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে বাঁকুড়া জেলায় অস্বস্তিতে তৃণমূল শিবির । রবিবার বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচনে সব মিলিয়ে মোট 28টি আসনের মধ্যে 26টিতে তৃণমূলের জয়লাভ করে ৷ তবে কার্যকরী সভাপতির আসন হাতছাড়া হল তৃণমূলের ৷

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের গৌতম দাসকে 26টি ভোটে পরাজিত করে সেই আসনে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ চক্রবর্তী(মুন্না) । এদিন রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী সর্মথকরা । গলায় মালা পরিয়ে, বাজনা বাজিয়ে সুদীপ চক্রবর্তীকে নিয়ে মিছিল করে জয়ের উৎসবে মাতেন তাঁরা ৷

বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা হাতছাড়া তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, "এটা আমাদের একটা বিশাল জয় ৷ আমাদের 28 জন প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছিল ৷ কিন্তু জুনিয়র ক্লাবে ভোট করতে দেয়নি ৷ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কার্যকরী সভাপতির পদে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছি ৷ তাই এটা একটা বিশাল পাওনা । নৈতিক জয় ৷ এতে কর্মীদের মনোবল বাড়বে ৷ কর্মীদের এই জয়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ৷ এই জয়ের ফলে বাঁকুড়া বিধানসভায় অনেক এগিয়ে গেল বিজেপি ৷ আগামীতে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বিজেপির জয়জয়কার হবে । 1:1 লড়াই হবে ৷ বিধানসভা ভোটের আগে মানুষ জানান দিয়ে দিল রাজ্যে গেরুয়া ঝড় উঠতে চলেছে ৷"

তৃণমূলের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক অতনু দে বলেন, "আমরা 28টা সিটের মধ্যে 26টাতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছি ৷ বিগত দিনে আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে যে ভালোভাবে পরিচালনা করেছি তার পুরস্কার স্বরূপ আমাদের আবার নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ তবে কার্যকরী সভাপতির পদ হাতছাড়া হয়েছে ৷ আমারা পর্যালোচনা করে দেখবে কেন এটা হল ৷ আগে অন্য প্রক্রিয়ায় ভোট হত ৷ বর্তমানের ভোট প্রক্রিয়া মানুষের বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় এই ফলাফল হয়েছে ওই আসনে । খেলার মাঠে এসআইআর-এর প্রভাব নেই ৷"

Bankura District Sports Association
বিজেপি প্রার্থী সুদীপ চক্রবর্তীকে নিয়ে উচ্ছ্বাস কর্মী সমর্থকদের (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, গত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছে বিজেপি জোটের ৷ সেই জয় অনেকটাই বঙ্গের বিজেপি কর্মী সর্মথকদের মনোবলকে বৃদ্ধি করেছে । তারই কি প্রভাব পড়ল এই বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনে ? তবে বিষয় যাইহোক বিধানসভা ভোটের আগের এই প্রস্তুতি ম্যাচে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মূল আসনে বিজেপির জয় অনেকটাই বাড়তি অক্সিজেন যোগাচ্ছে বিজেপি কর্মীদের ৷ এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী বিজেপি শিবিরের ফলাফল কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷

বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা
