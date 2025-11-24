তৃণমূলের থেকে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কার্যকরী সভাপতির পদ ছিনিয়ে নিল বিজেপি

তৃণমূলের থেকে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কার্যকরী সভাপতির পদ ছিনিয়ে নিল বিজেপি
দলীয় প্রার্থীর এই জয়ের পর বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে উৎসবে মাতে গেরুয়া শিবির ৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বুঝতে গলদ বলেই এই ফলাফল সাফাই তৃণমূলের ৷
Published : November 24, 2025 at 2:06 PM IST
বাঁকুড়া, 24 নভেম্বর: আর কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে বাঁকুড়া জেলায় অস্বস্তিতে তৃণমূল শিবির । রবিবার বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচনে সব মিলিয়ে মোট 28টি আসনের মধ্যে 26টিতে তৃণমূলের জয়লাভ করে ৷ তবে কার্যকরী সভাপতির আসন হাতছাড়া হল তৃণমূলের ৷
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের গৌতম দাসকে 26টি ভোটে পরাজিত করে সেই আসনে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ চক্রবর্তী(মুন্না) । এদিন রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী সর্মথকরা । গলায় মালা পরিয়ে, বাজনা বাজিয়ে সুদীপ চক্রবর্তীকে নিয়ে মিছিল করে জয়ের উৎসবে মাতেন তাঁরা ৷
জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, "এটা আমাদের একটা বিশাল জয় ৷ আমাদের 28 জন প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছিল ৷ কিন্তু জুনিয়র ক্লাবে ভোট করতে দেয়নি ৷ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কার্যকরী সভাপতির পদে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছি ৷ তাই এটা একটা বিশাল পাওনা । নৈতিক জয় ৷ এতে কর্মীদের মনোবল বাড়বে ৷ কর্মীদের এই জয়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ৷ এই জয়ের ফলে বাঁকুড়া বিধানসভায় অনেক এগিয়ে গেল বিজেপি ৷ আগামীতে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বিজেপির জয়জয়কার হবে । 1:1 লড়াই হবে ৷ বিধানসভা ভোটের আগে মানুষ জানান দিয়ে দিল রাজ্যে গেরুয়া ঝড় উঠতে চলেছে ৷"
তৃণমূলের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক অতনু দে বলেন, "আমরা 28টা সিটের মধ্যে 26টাতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছি ৷ বিগত দিনে আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে যে ভালোভাবে পরিচালনা করেছি তার পুরস্কার স্বরূপ আমাদের আবার নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ তবে কার্যকরী সভাপতির পদ হাতছাড়া হয়েছে ৷ আমারা পর্যালোচনা করে দেখবে কেন এটা হল ৷ আগে অন্য প্রক্রিয়ায় ভোট হত ৷ বর্তমানের ভোট প্রক্রিয়া মানুষের বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় এই ফলাফল হয়েছে ওই আসনে । খেলার মাঠে এসআইআর-এর প্রভাব নেই ৷"
প্রসঙ্গত, গত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছে বিজেপি জোটের ৷ সেই জয় অনেকটাই বঙ্গের বিজেপি কর্মী সর্মথকদের মনোবলকে বৃদ্ধি করেছে । তারই কি প্রভাব পড়ল এই বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনে ? তবে বিষয় যাইহোক বিধানসভা ভোটের আগের এই প্রস্তুতি ম্যাচে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মূল আসনে বিজেপির জয় অনেকটাই বাড়তি অক্সিজেন যোগাচ্ছে বিজেপি কর্মীদের ৷ এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী বিজেপি শিবিরের ফলাফল কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷