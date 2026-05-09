কলকাতা কর্পোরেশনে এবার কি পদ্ম ফোটার অপেক্ষা ? যা জানালেন সজল ঘোষ
কলকাতা কর্পোরেশনেও কি এবার বিজেপির দখলে যাওয়ার অপেক্ষা! কি বলছেন কাউন্সিলর ও নব নির্বাচিত বিধায়ক সজল ঘোষ ?
Published : May 9, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 9 মে: রাজ্যে আবারও পরিবর্তনের গেরুয়া ঝড়ে সাফ ঘাস ফুল। প্রশাসনিক ভবন ফিরল মহাকরণে। পট পরিবর্তনে শহরের সিংহভাগ ওয়ার্ড থেকেই এগিয়ে বিজেপি। ফলে কলকাতা কর্পোরেশনেও পদ্ম ফোটা যেন সময়ের অপেক্ষা। দখল নয় ভোট করেই ছোট লালবাড়ির মসনদে বসার কথা বলছেন বরানগরের জয়ী বিজেপি বিধায়ক ও কাউন্সিলর সজল ঘোষ।
2021 সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বিপুল সমর্থন নিয়ে বোর্ড গড়ে ঘাস ফুল শিবির। তবে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে সেই সবুজের চারণ ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর গেরুয়ার থাবা দেখা গেছে। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্য জায়গার মতোই কলকাতাতেও প্রায় ধুয়ে গেছে সবুজ। 144 ওয়ার্ডে 111টি ওয়ার্ডে এগিয়ে বিজেপি। 43 আসনে এগিয়ে তৃণমূল। তবে বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ডের মেয়াদ এখনও ছয় মাসের বেশি সময়। তবে একাধিক আশঙ্কা তৈরি হয়ছে বোর্ড থাকা নিয়ে।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, অতীতে 1972 কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কলকাতা কর্পোরেশন পুর বোর্ড ভেঙে দিয়েছিল। রাজ্যের আইন আছে চাইলেই তারা বোর্ড ভেঙে নির্বাচন করতে পারে। বিপুল জন সমর্থন নিয়ে আসার পর পর নির্বাচন করে পুর বোর্ডের দখল নিতে পারে বিজেপি। এই আলোচনা যখন চলছে আরেকদিকে তৈরি হয়ছে অন্য সংকট। ভোটার ফল প্রকাশের পরেই বেসুরো অধিকাংশ তৃণমূল কাউন্সিলর। ইতিউতি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে অনেকেই পদ্ম শিবিরে ঝাঁপ মারার চেষ্টা করছে। বিজেপি সরকার কী পদক্ষেপ নেবে পুর বোর্ড নিয়ে সেই চিন্তায় থেকেও বেশি নিজেদের কাউন্সিলর বোর্ডের মেয়াদের শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, সেই চিন্তা ক্রমশ গ্রাস করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে।
অতীতে বাম জমানাতে দু’বার কলকাতা কর্পোরেশন জিতেছিল তৃণমূল। প্রথম বার 2000 সালে। মেয়র ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তার পরে আবার 2010 সালে। মেয়র হন শোভন চট্টোপাধ্য়ায়। 2011 সালে ‘পরিবর্তন’-এর পর থেকে কলকাতা তৃণমূলেরই দখলে ছোট লাল বাড়ি। রাজ্যের দখল বিজেপি নেওয়ার পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, কী হবে ছোট লালবাড়ি কলকাতা পুরসভার ? কলকাতার 16 আসনে 11টি বিজেপি জয় লাভ করেছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর যে ভাবে তৃণমূলের নানা স্তর থেকে ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক ভাবে ‘আত্মসমর্পণ’ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে দলের অনেকেই একান্ত আলোচনায় মানছেন, রাজধানীর ছোট লালবাড়িতে পদ্মফুল ফোটাও সময়ের অপেক্ষা।
ফলাফল ঘোষণা হতেই তৃণমূল কংগ্রেস 18 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনন্দা ঘোষকে কর্মীদের নিয়ে নিজে থেকেই রূপান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে। অনেকেই বলছে কাঠামো ভাঙা। গোটা পরিস্থিতির নিরিখে কলকাতা কর্পোরেশনের 50 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ও নব নির্বাচিত বরাহনগর কেন্দ্রের বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, "আমরাও দল বদলেছি। কিন্তু এরা চরম নির্লজ্জ। নিজে থেকেই পার্টি অফিসে পতাকা লাগিয়ে আবির মেখে বিজেপি সাজছে। কাদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 15 বছর চালিয়েছেন, কাদেরকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে স্বপ্ন দেখেছেন।"
কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন তো আর বেশিদিন বাকি নেই। 19 ডিসেম্বর শেষ দিন তার মধ্যেই করতে হবে। আগেই বোর্ড ভেঙে দেবেন ? এই প্রশ্নে দল সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান সজল। তাঁর আরও দাবি, "কর্পোরেশন ভোটে অঙ্ক বলছে আমরা জিতব। নিশ্চিত থাকুন সেই ভোট মমতার আমলের ভোটের মতো হবে না। তৃণমূল যেভাবে ভোট করেছে তেমন হবে না। ভোট হবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে। আমাদের 144 জন জিতে আসবে না। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ কলকাতা পুলিশ করে দেখাবে।" তবে কি বিজেপি বোর্ডের মেয়র হবেন সজল ? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বলিনি এখন যিনি মেয়র তিনি নিজেই আমার নাম দুইবার বলে ফেলেছেন।"
বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে কলকাতা-সহ অন্যান্য পুরসভায় দিনের পর দিন মানুষ ভোটই দিতে পারেনি। তৃণমূল নিজের মতো করে ভোট করাত। যার নেপথ্যে থাকত পুলিশের ‘সক্রিয়তা’। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে ভোট না করিয়ে প্রশাসক বসিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পরে সেই সুযোগ তৃণমূলের সামনে নেই। ফলে সদ্য প্রাক্তন শাসকদল শহরের নামমাত্র কিছু ওয়ার্ড ছাড়া তৃণমূল আর কোথাওই সে ভাবে মাথা তুলতে পারবে না।