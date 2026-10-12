বার কাউন্সিলেও বিজেপির দাপট ! 'রাষ্ট্রবাদের জয়জয়কার', দাবি শুভেন্দুর

বার কাউন্সিলেও বিজেপির দাপট ! 'রাষ্ট্রবাদের জয়জয়কার', দাবি শুভেন্দুর
BJP wins Bar Council election: সভাপতি পদে 18-8 ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সমীর পাল । সহ-সভাপতি পদে 17-9 ভোটে জয়ী হয়েছেন অজয় চৌবে ।
Published : October 12, 2026 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনের পর এ ]বার রাজ্য বার কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির নির্বাচন ঘিরেও রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি- তিনটি পদেই বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ের কথা জানিয়ে 'রাষ্ট্রবাদের জয়জয়কার' বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তাঁর দাবি, রাজ্যে এখন আর তৃণমূলের কোনও অস্তিত্বই অবশিষ্ট নেই ।
গত মার্চে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন হয়েছিল । শুভেন্দুর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, সেই পর্বে বিজেপি ও তাদের সমর্থক আইনজীবী সংগঠনগুলির পক্ষে মাত্র তিন জন জয়ী হয়েছিলেন । বাকি আসনগুলিতে জয় পেয়েছিলেন তৃণমূল, কংগ্রেস এবং অন্যান্য শিবিরের প্রার্থীরা । কিন্তু এবারের নির্বাচনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীদের জয় হয়েছে ।
সভাপতি পদে 18-8 ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সমীর পাল । সহ-সভাপতি পদে 17-9 ভোটে জয়ী হয়েছেন অজয় চৌবে । বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণ সরকার । ওই পদেও ভোটের ব্যবধান ছিল 17-9 । এই ফলকে সামনে রেখেই আইনজীবী মহলে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির দাবি করছে বিজেপি শিবির ।
ফল ঘোষণার পর তৃণমূলকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, ওরা এখন একাধিক ভাগে বিভক্ত । তাঁর কথায়, "তৃণমূল তো এখন ত্রিখণ্ডিত । একদল নতুন পার্টিতে জয়েন করেছেন আর একটি দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে । নাম, নিশান, পতাকা নেই ।"
বার কাউন্সিলের এই ফলকে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনেই একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । ফলতা, রিষড়া, নন্দীগ্রাম এবং বার কাউন্সিলের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "দেখুন রাষ্ট্রবাদের জয়জয়কার । এখানে সব একমুখী । একদম সেম ট্রেন্ড ।" বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে যাঁরা আগে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, কটাক্ষের সুরে তাঁদের 'শোক রাত্রি' পালনের পরামর্শও দিয়েছেন ।
রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তৃণমূল এখন নন্দীগ্রামে প্রার্থী পর্যন্ত দিতে পারে না । পাঁচ মাস আগে যে তৃণমূল প্রার্থী রেজিনগরে 47 হাজার ভোট পেয়েছিলেন, এখন তিনি মাত্র ছ'হাজার ভোট পাচ্ছেন । কংগ্রেসের জেতা লোকসভা আসনও হাতছাড়া হচ্ছে । যারা একসময় ব্রিগেডে সভা করার দম্ভ দেখাত, তারা এখন 500 লোক জড়ো করতে তারামণ্ডলের গলিপথ খোঁজে !
বার কাউন্সিলের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু । বর্তমানে আইন ও বিচার দফতর তাঁর হাতে রয়েছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজোর ছুটির পর নতুন বার কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি । আইনজীবীদের পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ।