100 বছর বাংলায় থাকবে বিজেপি, নন্দীগ্রাম থেকে হুঙ্কার শুভেন্দু অধিকারীর

100 বছর বাংলায় থাকবে বিজেপি, নন্দীগ্রাম থেকে হুঙ্কার শুভেন্দু অধিকারীর
নন্দীগ্রামে পা রেখেই জনজোয়ারে ভাসলেন তিনি । কর্মী-সমর্থকদের শান্তি বজায় রাখার আবেদনও জানালেন শুভেন্দু ৷
Published : May 6, 2026 at 12:45 PM IST
নন্দীগ্রাম, 6 মে: নন্দীগ্রাম তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি ৷ 2016, 2021 তারপর 2026 । পরপর তিনবার নন্দীগ্রামের মানুষ উজাড় করে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারীকে । আর বুধবার সেই নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু দাবি করলেন, বিজেপি রাজ্যে এমন কাজ করবে যে আগামী 100 বছর এখানে পদ্ম থাকবে ৷ পাশাপাশি কর্মী-সমর্থকদের শান্তি বজায় রাখার আবেদনও জানালেন ৷
তাঁর হুঙ্কার, "গুন্ডা, চোরদের আমার উপর ছেড়ে দিন ৷ আইনের পথে যা করার সব করব ৷ আপনারা কেউ কিছু করবেন না ৷ কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না ৷"
ছাব্বিশের নির্বাচনে 9 হাজারের বেশি মার্জিনে নন্দীগ্রাম আসনে থেকে জিতেছেন শুভেন্দু অধিকারী । আর এদিন নন্দীগ্রামে পা রেখেই জনজোয়ারে ভাসলেন তিনি । তবে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবার ভবানীপুর থেকেও লড়াই করেছিলেন শুভেন্দু ৷ সেখানেও 15 হাজারের বেশি ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন তিনি ৷ সুতরাং, হিসাব মতো যে কোনও একটি আসন ছাড়তে হবে তাঁকে ৷ সেক্ষেত্রে কী নন্দীগ্রাম আসন ছাড়বেন শুভেন্দু ? এই জল্পনার মধ্যেই এদিন আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি ৷
এদিন সেই বিষয়ে শুভেন্দু বলেন, "নন্দীগ্রামের ঋণ আমি শোধ করবই । আমাকে 10 দিনের মধ্য়ে একটা আসন ছাড়তে হবে ৷ আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমাকে মানতে হবে ৷ একা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না ৷ আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ ৷ দল যা বলবে আমি মানব ৷" এরই সঙ্গে 2011 সালের ফিরোজা বিবির প্রসঙ্গ টেনে আনেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "আপনারা ফিরোজা বিবিকে জিতিয়েছিলেন আমার কথায় ৷ কিন্তু আসলে কাজ করেছে কে ? এবারও বলছি, হলদিয়া-নন্দীগ্রামের মধ্যে ব্রিজ করে দেব, সোনাচুরায় আইটিআই করে দেব, হসপিটালগুলোকে এমন বানাব যাতে কাউকে আর রেফার না করা হয় ৷ এই মমতা জলের পাইপ পাততে দেয়নি ৷ 6 মাসের মধ্যে জলের পাইপ প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে ৷"
তবে এর পাশাপাশি এদিন নরমে গরমে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি তৃণমূলকেও বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন হুঙ্কার ছেড়ে তিনি বলেন, "রাজ্যের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বলব, শান্তি বজায় রাখুন ৷ ওরা যা করেছে আপনারা তা করবেন না ৷ ওই পাপীদের অফিসে হাত দেবেন না ৷ ওদের উপেক্ষা করুন ৷ আমরা এমন কাজ করব, যাতে বিজেপি 100 বছর থাকবে ৷ সরকার এবং দল এত ভালো কাজ করবে যে আগামীদিনে আমরা 60 শতাংশের বেশি ভোট পাব ৷ অত্যাচারীরা কখনও জেতে না ৷ তৃণমূলের কোনও পার্টি অফিসে হাত দেবেন না ৷ এবার আসল পরিবর্তন হল রাজ্যে ৷"
সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "অনেক সহ্য করেছি ৷ অনেক জিনিস আছে যেগুলো না বলে করতে হয়, সেগুলো আমি ঠিক করব ৷ 9 তারিখের পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে বিজয় মিছিল করবেন ৷ এখন মানুষের অসুবিধা করে কিছু করবেন না ৷ বিএনএস-এর ধারায় সব মামলা খোলা হবে ৷ গুন্ডা চোরদের আমার উপর ছেড়ে দিন আইনের পথে যা করার করব ৷ আপনারা কেউ কিছু করবেন না ৷ কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না ৷ দুর্গোৎসব, রামনবমী, রথযাত্রা সব পালন হবে ৷ সব মন্দির সেজে উঠবে ৷ সব স্কুলগুলো সেজে উঠবে ৷"