জিএনএলএফের সঙ্গ ত্যাগ, পাহাড়ের মন টানতে মোর্চাকে নিয়ে ভোট-ময়দানে বিজেপি

জিএনএলএফের সঙ্গ ত্যাগ, পাহাড়ের মন টানতে মোর্চাকে নিয়ে ভোট-ময়দানে বিজেপি
মোর্চাকে দার্জিলিং আসন দিয়ে বাকি দু'আসনে নিজেদের প্রার্থী দিল বিজেপি ৷ কালিম্পঙের প্রার্থী ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রী ৷
Published : March 19, 2026 at 8:16 PM IST
শুভদীপ রায় নন্দী
দার্জিলিং, 19 মার্চ: জোটের জট ! দীর্ঘদিনের জোট শরিক সুভাষ ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে মোর্চাকে নিয়ে পাহাড়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি ৷ বৃহস্পতির বিকেলে পাহাড়ে তিন আসন কার্শিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিঙে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে গেরুয়া শিবির ৷
জোটসঙ্গী বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে একটি আসনে লড়াইয়ের জন্য ছেড়েছে বিজেপি ৷ তবে মোর্চার ওই প্রার্থীকে লড়তে হবে বিজেপি'র প্রতীকেই । বাকি দুই আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ এদিন দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি ৷ পাহাড়ের তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতেই জোর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিকমহলে ৷ কোন আলোচনা ছাড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করার অভিযোগ তুলেছে দীর্ঘদিনের জোট শরিক জিএনএলএফ ৷
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্শিয়াং বিধানসভা আসনে বিজেপি'র কার্শিয়াং ব্লক সভাপতি সোনম লামাকে, কালিম্পংয়ে নতুন মুখ জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ওই দুই আসনে বিজেপিকে সমর্থন করবে বিমল গুরুংয়ের মোর্চা ৷ অন্যদিকে, দার্জিলিং বিধানসভা আসনে লড়বেন মোর্চার মুখপাত্র তথা তরুণ তুর্কি নোমান রাই ৷ তবে মোর্চার প্রার্থী হলেও তাঁকে লড়তে হবে বিজেপি'র প্রতীকে ৷
গত 2014 ও 2019 সালের লোকসভা এবং 2016 ও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপির জোট শরিক জিএনএলএফ ও মোর্চা ৷ মাঝে মোর্চা 2019 সালে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও ফের তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে বিজেপিকে সমর্থন করে ৷ গত 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনেও জিএনএলএফ ও মোর্চার সঙ্গে জোট করেই তিন আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি ৷ সেবার দার্জিলিং থেকে জিএনএলএফের সম্পাদক নিরজ জিম্বা, কালিম্পংয়ে মোর্চার শুভ প্রধান ও কার্শিয়াংয়ে মোর্চা থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে টিকিট দিয়েছিল বিজেপি ৷ ওই নির্বাচনে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং আসনে জেতে বিজেপি ৷ কালিম্পং আসনটি জেতে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার রুদেন লেপচা।
এবারের নির্বাচনেও পাহাড়ের তিন আসনে সমঝোতা নিয়ে প্রথম থেকেই জট পাকাতে শুরু করে ৷ বিজেপি'র জোট শরিক জিএনএলএফ ও বিমল গুরুংয়ের মোর্চার সঙ্গে আসন সমঝোতার ময়দানে নামে অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট ৷ জিএনএলএফ আগে থেকেই ওই আসনটি জিতে থাকায় দার্জিলিং আসনটি অন্য রাজনৈতিক দলকে ছাড়তে নারাজ ছিল ৷ এদিকে গ্লেনারিজের মালিক অজয় এডওয়ার্ডও দার্জিলিং আসনটি দাবি করে ৷ আর বিমল গুরুংও প্রথমে দার্জিলিং আসন দাবি করলেও পরে কালিম্পং আসনে রাজি হয়ে যান। কিন্তু জটিলতা অব্যাহত থাকে জিএনএলএফ ও আইজিজেএফের মধ্যে। বিজেপির তরফে জিএনএলএফকে কার্শিয়াং, অজয়কে দার্জিলিং ও মোর্চাকে কালিম্পং আসন নিয়ে সমঝোতা করতে বলা হয় ৷ কিন্তু জিএনএলএফ তাতে বেঁকে বসে ৷ আর সমঝোতায় সুরাহার বদলে আরও জট বাঁধে। বিকল্প হিসেবে নিজেরাই প্রার্থীর খোঁজ শুরু করে বিজেপি। শেষে বিজেপি মোর্চাকে দার্জিলিংয়ের একটি আসন দিয়ে বাকি দুই আসনে নিজেদের প্রার্থী করল ৷
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দার্জিলিঙের বিধায়ক নীরজ জিম্বা টিকিট পাননি। তার বদলে দার্জিলিং আসনে বিমল গুরুং-এর দলের যুবনেতা নোমান রাইকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ এতে বেশ ক্ষুব্ধ নীরজ জিম্বা ৷ ঘনিষ্ঠমহলে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ অন্যদিকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, "আমরা পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপির সঙ্গে জোট করেছি । দার্জিলিং আসনে প্রার্থী দেওয়ার পাশাপাশি বাকি আসনে বিজেপিকে সমর্থন করব । মাদারিহাট আসনেও আমাদের দলের লোক প্রার্থী হয়েছে ৷ আমরা জানি, পাহাড়ের উন্নতি একমাত্র বিজেপি করতে পারবে।"
তবে এদের এই জোটকে আমল দিতে নারাজ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "খুব ভালো হয়েছে জোট হয়ে ৷ বিমল গুরুং এবার ফিনিশ হয়ে যাবে ৷ যেভাবে জিএনএলএফ শেষ হল, ঠিক সেভাবেই তারা শেষ হবে ৷ আমাদের ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। এখন আবার অজয় এডওয়ার্ড প্রার্থী দেবে ৷ তাই বিজেপিকে নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"
ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সম্পাদক দিপু থাপা বলেন, "আমরা একাই এবারের নির্বাচনে লড়ব। আমাদের আলোচনা চলছে ।" নীরজ জিম্বা বলেন, "বিজেপি যাঁদের ভালো মনে করেছে, তাঁদের টিকিট দিয়েছে ৷ আমাকে দু'বার আগে টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷ এবার কেন দেওয়া হল না, জানি না। জোটের বিষয়ে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নেবে।"
জিএনএলএফের মুখপাত্র ওয়াই লামা বলেন, "আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। আমরা আগামিকাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেব ৷ বিজেপি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি।" এদিকে বিজেপির পাহাড়ের সভাপতি কল্যাণ দেওয়ানকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই বলেন, "প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে । তবে এখনই জোট নিয়ে কিছু বলব না।"