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পার্টি অফিস দখলমুক্ত করার দাবিতে মিছিল, পূর্ব যাদবপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

BJP TMC CLASH: মমতা শিবিরের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর-সহ বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন । মহিলারও আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি ।

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পূর্ব যাদবপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 10:23 PM IST

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কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের পার্টি অফিস 'দখলমুক্ত' করার দাবি এবং ডেপুটেশন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ব যাদবপুরে উত্তেজনা। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের উদ্যোগে বের হওয়া মিছিলকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির অভিযোগ উঠেছে।

মমতা শিবিরের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর-সহ বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে "।

তৃণমূলের অভিযোগ, দলীয় কর্মীরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলের উপর আচমকা হামলা চালানো হয়। কয়েকজন বিজেপি কর্মী মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেন । পরে দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়ায়।

মমতা শিবিরের অভিযোগ

ঘটনাকে ঘিরে আরও গুরুতর অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী উপাসনা চৌধুরী। তাঁর দাবি, মিছিলে থাকা মহিলা কর্মীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তাঁকেও হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। উপাসনার দাবি, দলের কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজনকে চুল ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। এমনকী তাঁর পোশাক ধরেও টানাটানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উপাসনার।

তাঁর আরও অভিযোগ, অসুস্থ বাবাকেও তাঁর চোখের সামনে মারধর করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাবা সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর মায়ের গায়েও হাত তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের আক্রান্ত হতে দেখে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বলে দাবি উপাসনার। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং তৃণমূল কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর কারণেই তাঁকে হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিজেপির পাল্টা অভিযোগ

তবে তৃণমূলের সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, পরিকল্পিতভাবে বিজেপিকে ঘটনায় জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শাসক শিবিরের বক্তব্য, মিছিলের পাশ দিয়ে তাদের এক দলীয় কর্মী যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁকে আটকে ধরে মারধর করা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায় বলে দাবি বিজেপির। বিজেপির আরও অভিযোগ, প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে একের পর এক অভিযোগ তোলা হচ্ছে। মিছিলের নামে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করে রাজনৈতিক অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলেও পাল্টা দাবি করেছে বিজেপি।

পুলিশি পদক্ষেপ

ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। দু’পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মিছিলকে কেন্দ্র করে ঠিক কীভাবে পরিস্থিতির অবনতি হল, কারা প্রথমে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল এবং ঘটনায় কারা আহত হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

TAGGED:

KOLKATA BJP TMC CLASH
BJP TMC CLASH IN PURBA JADAVPUR
তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ
BJP TMC CLASH

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