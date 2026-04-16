বিজেপি'র প্রচারে বাধা, পাল্টা মহিলাদের মারধর; ভোটের মুখে উত্তপ্ত বনগাঁ

বিজেপি প্রার্থীর দাবি, প্রচারে বেরোলে তাঁকে বাধা দেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ, মহিলাদের গায়ে হাত দিয়েছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বাঁ-দিকে বনগাঁ থানা সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী, পরিস্থিতি সামাল দিতে জওয়ানরা (ডানদিকে) (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 1:45 PM IST

বনগাঁ, 16 এপ্রিল: ভোট প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত বনগাঁ। বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা অভিযোগ, প্রচারের সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের দলের মহিলা সমর্থকদের মারধর করেছেন। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। পৌঁছন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরাও। অব্যাহত দু'পক্ষের চাপানউতোর। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া বনগাঁ থানার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন।

ভোটের মুখে উত্তপ্ত বনগাঁ (ইটিভি ভারত)

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া ও তাঁর অনুগামীরা স্থানীয় সুভাষপল্লী এলাকায় ভোটপ্রচার করছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল সমর্থকেরা তাঁদের প্রচারে বাধা দেন। তখন দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। উভয়পক্ষের সমর্থকরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এলাকায় পৌঁছন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরাও। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার অভিযোগ, আজ সকালে আমরা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বনগাঁ পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়েছিলাম ৷ ওই এলাকায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ে তৃণমূল কর্মীরা আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। প্রচার শুরু করলে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর পাপাই রাহা আমাদের আটকে দেন। আমাদের দলের কয়েকজন কর্মীকে মারধরও করা হয় ৷ বিজেপির কার্যকর্তাদের উপরে হামলা চালানো ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়।"

পাল্টা অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলও। তৃণমূল নেতা তথা পাপাই রাহার বক্তব্য, "এলাকার মানুষ বিধায়কে পাঁচ বছর দেখতে পাইনি। এখন ভোট প্রচারে আসলে পাড়ার মহিলারা বিজেপি নেতাদের জানতে চেয়েছিলেন, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? কী উন্নয়ন করেছেন ? তখন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ওই মহিলাদের উপর চড়াও হন। মহিলাদের মারধরও করা হয়েছে।"

ঘটনার পরে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ থানা সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করা না-হবে, ততক্ষণ তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন ৷

প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার বনগাঁ পুর এলাকায় প্রচারে গিয়ে বাধা পেয়েছেন অশোক কীর্তনীয়া। তাঁকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে গো-ব্যাক স্লোগানও। প্রতি ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের দিকে।

সম্পাদকের পছন্দ

