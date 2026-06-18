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গোপন গোডাউনে ত্রাণের পাহাড়! বারুইপুরে তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

ঘটনাস্থল বারুইপুরের ফুলতলা৷ বিজেপির দবি, ত্রাণ-দুর্নীতির সঙ্গে তৃণমূল জড়িত৷ তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷

Recovery of Relief Materials
বারুইপুরে গোডাউনে ত্রাণের পাহাড়! (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 2:34 PM IST

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বারুইপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 18 জুন: এবার ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হল দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের ফুলতলায়৷ স্থানীয় একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়৷ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানে ওই গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, জামাকাপড়, শুকনো খাবার-সহ বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ফুলতলা এলাকার ওই গোডাউনকে ঘিরে নানা সন্দেহ দানা বাঁধছিল। এলাকার বহু বাসিন্দার দাবি, মাঝেমধ্যেই রাতের অন্ধকারে ট্রাক, পিকআপ ভ্যান এবং ছোট গাড়িতে করে বিভিন্ন সামগ্রী ওই গোডাউনে ঢুকতে ও বেরোতে দেখা যেত। তবে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাননি। ধীরে ধীরে বিষয়টি রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

Recovery of Relief Materials
বারুইপুরে গোডাউনে ত্রাণের পাহাড়! (নিজস্ব ছবি)

বুধবার বিজেপি কর্মীরা বিষয়টি নিয়ে সরব হন এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান। এরপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে ওই গোডাউনে অভিযান চালায়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে তা সরাতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয়টি বড় গাড়ির প্রয়োজন হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ত্রিপল, জামাকাপড়, শীতবস্ত্র, শুকনো খাদ্যসামগ্রী এবং আরও নানা জরুরি ত্রাণ উপকরণ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে বারুইপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি সামগ্রী খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেগুলির উৎস ও মালিকানা নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রী পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় দফতরে নিয়ে আসা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এই ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এত বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী কীভাবে একটি ব্যক্তিগত গোডাউনে এল এবং কতদিন ধরে সেগুলি সেখানে মজুত ছিল।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রী পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় দফতরে নিয়ে আসা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এই ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর দেওয়া হবে।

তদন্তকারী সূত্রে খবর, এই ত্রাণ সামগ্রী কোনও সরকারি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ ছিল কি না, অথবা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য মজুত করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি প্রমাণিত হয় যে এগুলি সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ ছিল, তাহলে গোটা ঘটনা বড়সড় দুর্নীতির মামলায় পরিণত হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মত।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছিল। দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই সামগ্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ না করে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ বিরোধী শিবিরের।

বিজেপির অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার এবং বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের মদতেই ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছিল। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বও আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি নেতা বিশ্বম্ভর বাবাজী তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, “গত 15 বছর ধরে বিধায়ক বিভাস সরদার এবং তাঁর দলবল সাধারণ মানুষের জন্য আসা ত্রাণ সামগ্রী লুট করে বিভিন্ন গোডাউনে জমা করেছে। আজ আমাদের দলের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এটা কেবল শুরু। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এলাকায় আরও একাধিক গোডাউন রয়েছে যেখানে একইভাবে ত্রাণ সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশাসন চাইলে সেখানেও অভিযান চালিয়ে আরও বড় তথ্য সামনে আনতে পারবে।” মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বিশ্বম্ভর বাবাজী বলেন, “আমরা চাই এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হোক। সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে, তবে তার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।”

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক ভিড় জমে যায়। কৌতূহলী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী—অনেকেই ঘটনাস্থলের আশেপাশে জড়ো হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি, তবুও প্রশাসন পুরো পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ সামগ্রী বহু মানুষের কাছে জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। সেই সামগ্রী যদি প্রকৃত প্রাপকদের কাছে না পৌঁছে গোপনে মজুত করে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তা শুধু দুর্নীতি নয়, মানবিকতার পরিপন্থী অপরাধও বটে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ফুলতলার এই ত্রাণ-কাণ্ড আগামী দিনে বারুইপুর তথা দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তদন্ত যত এগোবে, ততই সামনে আসতে পারে নতুন তথ্য। এখন সকলের নজর প্রশাসনের তদন্তের দিকে। তদন্ত শেষে প্রকৃত সত্য সামনে এলে তবেই পরিষ্কার হবে, এই বিপুল ত্রাণ সামগ্রীর মজুদের নেপথ্যে আসল রহস্য কী!

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TAGGED:

BJP
TRINAMOOL
ত্রাণ
তৃণমূল
RECOVERY OF RELIEF MATERIALS

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