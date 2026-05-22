কেষ্ট গড়ে তৃণমূল কার্যালয় দখল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন বিজেপি'র

কেষ্ট গড়ে তৃণমূল কার্যালয় দখল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন বিজেপি'র
তৃণমূল কার্যালয়ের রঙ গেরুয়া ৷ তাতে লিখে দেওয়া হয়েছে দলের নাম ও পদ্ম প্রতীক চিহ্ন। সেখানেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল বিজেপি ৷
Published : May 22, 2026 at 4:25 PM IST
বোলপুর, 22 মে: অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে তৃণমূলের কার্যালয় দখল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল বিজেপি। যদিও, বিজেপির দাবি দখল করা হয়, তৃণমূল নেতাই কার্যালয় হস্তান্তর করেছে ৷
বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের এই প্রথম সঙ্কট কাটাতে বিজেপি'র তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ৷ 50 জনের বেশি যুবক স্বেচ্ছায় রক্তদান করে ৷ তবে যেখানে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে সেটি নির্বাচনের আগে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবু দাসের কার্যালয় ছিল।
বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতা অরুণ দাস বলেন, "এই প্রথম এই ওয়ার্ডে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি ৷ তৃণমূল এসব করত না ৷ আর আমরা কোন কার্যালয় দখল করিনি ৷ তৃণমূল নেতাই এই কার্যালয় আমাদের হস্তান্তর করেছে ৷ আমরা মানুষের রক্ত সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে এই শিবিরের আয়োজন করেছি।"
বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল-কংগ্রেসের কাউন্সিল সঙ্গীতা দাসের স্বামী বাবু দাস ৷ তিনি এই ওয়ার্ড-সহ রূপপুর অঞ্চলে দলের সংগঠনের দায়িত্বে ৷ প্রান্তিক এলাকায় এই বাবু দাসের একটি কার্যালয় ছিল ৷ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেসের ভরাডুবির পর থেকে আর এলাকায় দেখা যায়নি বাবু দাসকে ৷ কারণ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যপক ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়। এমনকী, তাঁর কার্যালয় তালা বন্ধ ছিল ৷
এদিন, দেখা গেল সেই কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ কার্যালয়টিকে গেরুয়া রঙ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে লিখে দেওয়া হয়েছে দলের নাম ও পদ্ম প্রতীক চিহ্ন। অর্থাৎ, কেষ্ট গড়ে তৃণমূল কার্যালয় দখল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে বিজেপি ৷ যদিও, বিজেপির তরফে জানানো হচ্ছে 'দখল' করা হয়নি। তৃণমূল নেতা বাবু দাসই নাকি এই কার্যালয় বিজেপিকে হস্তান্তর করেছে ৷ তবে এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
তবে এদিন বিজেপির আয়োজিত রক্তদান শিবিরে 50 জনের বেশি যুবক রক্তদান করেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা নির্বাচন প্রক্রিয়া ও তীব্র দাবদাহে সেভাবে রক্তদান শিবির হয়নি ৷ ফলত বীরভূম জেলায় রক্তের সঙ্কট রয়েছে বেশ কিছুটা ৷ ব্ল্যাড ব্যাঙ্ক গুলিতে নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের সঙ্কট সর্বাধিক ৷ এই সঙ্কট কাটাতেই বিজেপির তরফে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।