তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর-আগুন, অভিযুক্ত বিজেপি সমর্থক টোটো চালকরা
তৃণমূলের সময়ে বিভিন্ন রুটে টোটো ঢোকানো-সহ রেজিস্ট্রেশনের নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শতাধিক টোটো চালক তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে জড়ো হন ।
Published : September 6, 2026 at 10:05 AM IST
বনগাঁ, 6 সেপ্টেম্বর: রেজিস্ট্রেশনের নাম করে নেওয়া হয়েছে টাকা । তারই প্রতিবাদে তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি সমর্থক টোটো চালকদের বিরুদ্ধে । শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ।
পার্টি অফিস ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে । যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, পার্টি অফিসের দখল নিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকরাই সেখানে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ-চাকদা রোডের ধারে বনগাঁ টাউন মার্কেটের ওপরে বহু বছর ধরে তৃণমূলের সেন্ট্রাল পার্টি অফিস রয়েছে । কিন্তু পরিবর্তনের পর ওই পার্টি অফিসে তৃণমূলের কেউই আসেন না । তালাবন্ধ অবস্থাতেই ছিল সেটি । তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের টোটো চালকরা পরিবর্তনের পর রাতারাতি শিবির পরিবর্তন করে বিজেপির দিকে চলে যান । ভারতীয় মজদুর সংঘের বনগাঁ নগর কমিটি গঠনের পর টোটো চালকরা তাঁদের ছত্রছায়ায় ঢুকে পড়েন ।
তৃণমূলের সময়ে বিভিন্ন রুটে টোটো ঢোকানো-সহ রেজিস্ট্রেশন করার নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে শনিবার বিকেলে শতাধিক টোটো চালক তৃণমূলের সেন্ট্রাল পার্টি অফিসের সামনে জড়ো হন । তারপর তারা পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করেন । পার্টি অফিসের ভিতরে থাকা বস্তাভর্তি শাড়ি ও ত্রিপল বের করে নিয়ে আসেন । ওই শাড়ি ও তৃণমূলের ব্যানার ছিঁড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । টাকা ফেরতের দাবিতে তারা পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভও দেখান । তারপর তৃণমূলের ওই পার্টি অফিসে তারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ।
ভারতীয় মজদুর সংঘের টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক সুবোধ জানা বলেন, "তৃণমূলের নেতারা টোটো থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন । এদিন ক্ষুব্ধ টোটো চালকরা টাকা ফেরত না পেয়ে পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর করেন । ব্যানারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন । আমরা ওই পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি । ওই পার্টি অফিস এখন আমাদের দখলেই থাকবে ।"
টোটো চালক রিঙ্কু বিশ্বাস বলেন, "শ্রমিকদের রক্ত চুষে তৃণমূলের নেতারা টাকা নিয়েছেন । টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । কিন্তু টাকা ফেরত দেননি । তাই, ক্ষুব্ধ টোটো চালকরা পার্টি অফিস দখল নিয়েছেন ৷"
তৃণমূল নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, "আজ আমাদের কার্যালয়ে একটি মিটিং ডাকা হয়েছিল । তার আগেই এসে দেখলাম সব কিছু ভাঙচুর করে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে । কারা এই ভাঙচুর করেছে তা সবাই দেখেছেন । আমি আর নতুন করে কিছু বলব না ।"