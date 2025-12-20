মোদির সভায় যাওয়ার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত 4, খবর পেয়ে বড়ঞায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

মোদির সভায় যাওয়ার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত 4, খবর পেয়ে বড়ঞায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পৌঁছে গেলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় মৃতদের বাড়িতে ।
Published : December 20, 2025 at 4:04 PM IST
তাহেরপুর, 20 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক । শনিবার সকালে নদিয়ার তাহেরপুরে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল চারজনের । এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পৌঁছে গেলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় মৃতদের বাড়িতে । শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে ।
শনিবার নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জনসভা ছিল । সেই কর্মসূচিতে অংশ নিতেই শুক্রবার রাত থেকে বাসে ও ট্রেনে করে দূর-দূরান্ত থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা নদিয়ায় আসতে শুরু করেন । মুর্শিদাবাদ থেকেও একটি বাস ভাড়া করে প্রায় 40 জন সমর্থক শনিবার ভোরবেলায় তাহেরপুর এসে পৌঁছন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ বাস যাত্রার পর সকালে তাহেরপুর স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়েছিলেন কয়েকজন । সেই সময়েই ঘটে বিপত্তি ।
শীতের সকাল হওয়ায় এলাকায় ঘন কুয়াশা ছিল । দৃশ্যমানতা কম থাকায় লাইনে ট্রেন আসার বিষয়টি ওই ব্যক্তিরা বুঝতে পারেননি বলে প্রাথমিক অনুমান । আচমকাই ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের । গুরুতর আহত অবস্থায় আরেকজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকেও মৃত বলে ঘোষণা করেন । পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম গোপীনাথ দাস (52), মুক্তিপদ সূত্রধর (56) এবং রামপ্রসাদ ঘোষ (55)। চতুর্থ ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে । তাঁরা সকলেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞা এলাকার বাসিন্দা । এছাড়াও এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
এদিকে, চার বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর খবর চাউর হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায় । দুর্ঘটনার খবর পৌঁছয় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও । সঙ্গে সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর থেকে নির্দেশ যায় মুর্শিদাবাদের স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে । রাজনীতি না দেখে অবিলম্বে মানবিকতার খাতিরে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয় । সেই নির্দেশ মেনেই তড়িঘড়ি বড়ঞায় মৃতদের বাড়িতে পৌঁছয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ তৃণমূলের এই পদক্ষেপকে কৌশলী হিসেবেই দেখছেন । শনিবার সকাল থেকে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর সভা এবং তাঁর সফরসূচি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল । সেই ব্যস্ততার সুযোগে, বিজেপি নেতৃত্ব নিজেদের কর্মীদের বাড়িতে পৌঁছনোর আগেই পৌঁছে যায় তৃণমূল । শাসক দলের দাবি, বিপদের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই তাদের ধর্ম । সেখানে কে কোন দলের সমর্থক, তা দেখা হয় না । অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিজেপি নেতৃত্বের দেখা না মেলায়, ওই পরিবারগুলিকে গেরুয়া শিবির 'অবহেলা' করেছে বলেও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল । প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে গিয়ে এই মৃত্যু, এবং তৎপরবর্তী তৃণমূলের পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে ।
অন্যদিকে, যে জনসভাকে কেন্দ্র করে এত বড় দুর্ঘটনা, শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় তাঁর বিমান তাহেরপুরে নামতে পারেনি । শেষমেশ দমদম বিমানবন্দর থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে জনসভায় ভাষণ দেন তিনি । এরপর তিনি পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অসমের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান ।