কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাব নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি আইনজীবীদের মুখে

কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাব নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি আইনজীবীদের মুখে
কলকাতা হাইকোর্টের ক্লাবের ভোটে বিপুল জয় পেলেন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা ৷ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত আদালত চত্বর ৷
Published : December 1, 2025 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের ক্লাব নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার ৷ 10টি আসনের মধ্যে 7টি আসনেই জয়ী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত প্রার্থীরা ৷ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট-সহ মোট সাতটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি সমর্থিত সদস্যরা ৷
কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি লিগ্যাল সেল সমর্থিত জাতীয়তাবাদী প্যানেলের জয়ী প্রার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
জাতীয়তাবাদী প্যানেলের 10 জন প্রার্থীর মধ্যে 7 জন জয়লাভ করেছেন:
সভাপতি - কল্লোল মণ্ডল
সহ-সভাপতি - অনিন্দ্য বসু
সাধারণ সম্পাদক - অরুণ কুমার উপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক - মধু জানা
কোষাধ্যক্ষ - বিজিতেশ মুখোপাধ্যায়
কমিটির সদস্য - ঐশ্বরিয়া রাজ্যশ্রী ও পূজা সোনকার
Heartiest Congratulations to the Victorious Candidates of the BJP Legal Cell supported Nationalist Panel, on their resounding victory in the Election of the High Court Club; Calcutta.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) December 1, 2025
With immense pride and joy, I extend my greetings to the Panel of Nationalist Candidates on… pic.twitter.com/gGxuYWke1A
বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা শুভেন্দু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "এই ফলাফল আইনজীবীদের পেশাদারিত্ব এবং জাতীয়তাবাদের অটুট চেতনার জয় ৷ আমি সদস্যদের এই প্রার্থীদের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাই ৷ আশা করি, আইনজীবীদের কল্যাণার্থে এবং বারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ও পশ্চিমবঙ্গে ন্যায়বিচারের কণ্ঠকে শক্তিশালী করার জন্যে এই দল অক্লান্ত পরিশ্রম করবে। সকলকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানাই ৷"
কলকাতা হাইকোর্টে বারে দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি নিজেদের প্রভাব তৈরি করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ৷ সেই পথে বেশ অনেকটাই এগিয়ে গেল বিজেপি বলা যায় ৷ যদিও আইনজীবীদের একাংশ বলছে এটা কলকাতা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন নয় ৷ ইতিমধ্যেই বিজেপির এই ফলে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিক টুইট করা হয়েছে অভিনন্দন জানিয়ে ৷
এদিন হাইকোর্ট চত্বরে উচ্ছ্বসিত আইনজীবীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ বিজেপি সমর্থিত আইনজীবীরা এদিন 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ 'বিজেপি, বিজেপি' ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে হাইকোর্ট চত্বর ৷ আইনজীবীরা বলতে থাকেন, "বিজেপি, জিন্দাবাদ ৷" আইনজীবীদের মুখে শোনা যায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও ৷ বিজেপির তরফে মামলাকারী আইনজীবীদের হাসিমুখ চোখে পড়ে ৷