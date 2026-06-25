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তারাতলা-কাণ্ডে দোষীদের ছাড় নয়, কড়বার্তা শমীকের

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মানবিক সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷

Samik Bhattacharya
তারাতলা-কাণ্ডে দোষীদের ছাড় নয়, কড়বার্তা শমীকের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 4:58 PM IST

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বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 25 জুন: কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের প্রবীণ ও বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এসে তারাতলার বিপর্যয়কে সামনে রেখে কড়াবার্তা দেন তিনি।

রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সদ্য গঠিত হয়েছে বিজেপির সরকার। আর এই নতুন রাজনৈতিক আবহে দাঁড়িয়ে শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দিলেন, তারাতলা-কাণ্ডে দোষী এবং দুর্নীতিবাজদের কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না।

তারাতলা-কাণ্ডে দোষীদের ছাড় নয়, কড়বার্তা শমীকের (ইটিভি ভারত)

বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার অত্যন্ত পরিচিত ও বিশ্বস্ত মুখ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন ধরেই গুরুতর অসুস্থ। দলের এই কঠিন সময়ে প্রবীণ সহযোদ্ধার পাশে দাঁড়াতে শমীক ভট্টাচার্য সরাসরি তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী চিকিৎসার সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "যাঁরা কঠিন দিনে লড়াই করে দলের ভিত তৈরি করেছেন, তাঁদের অবদান দল কোনোদিন ভুলবে না।"

Samik Bhattacharya
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তবে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারাতলা-কাণ্ড নিয়ে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে তিনি জানান, তারাতলার নতুন কনস্ট্রাকশন ভেঙে যাঁদের অকালমৃত্যু হয়েছে এবং যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের পাশে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার সম্পূর্ণ মানবিক মুখ নিয়ে দাঁড়াবে।

Samik Bhattacharya
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শমীক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

নির্মাণকার্যে কোনও বড়সড় ত্রুটি ছিল কি না বা কারা এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা নতুন সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যাদের গাফিলতি এবং দুর্নীতির জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণহানি হল, তাঁরা আইনের হাত থেকে পার পাবেন না। তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের গ্রেফতার হতে হবেই, এটাই স্বাভাবিক।’’

Samik Bhattacharya
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে দলীয় কর্মীর বাড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

এর পাশাপাশি, বিগত তৃণমূল জমানার একাধিক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির ফাইল ধামাচাপা পড়ে থাকা এবং তাঁদের গ্রেফতারি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘প্রাক্তন শাসকদলের নেতারা নিচুতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত এতটাই দুর্নীতি করে গিয়েছেন যে, তাঁদের সবার ফাইল খুললে শেষ পাওয়া যাবে না। দুর্নীতি মামলার তদন্তে যদি সব অপরাধী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করতে হয়, তবে রাজ্যের সাধারণ জেলে জায়গা সংকুলান হবে না; তাঁদের আটকে রাখার জন্য আস্ত একটা ব্রিগেড ময়দান ভাড়া করতে হবে।"

Samik Bhattacharya
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও আশ্বস্ত করে জানান, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে এবং সাধারণ মানুষের টাকা যাঁরা লুঠ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে শাস্তি পেতেই হবে। কোনও দুর্নীতির ফাইলই চিরকালের জন্য বন্ধ থাকবে না।

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TAGGED:

TARATALA ACCIDENT
তারাতলা দুর্ঘটনা
শমীক ভট্টাচার্য
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SAMIK BHATTACHARYA

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