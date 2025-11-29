'নির্বাচন কমিশনকে বিএলওদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে', শমীক
বিএলওদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ভোট কর্মীদের সুরক্ষার দায়িত্ব কমিশনকে নিতে হবে, স্পষ্ট জানালেন বিজেপি নেতা ৷
Published : November 29, 2025 at 5:30 PM IST
সিঙ্গুর, 29 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনকে বিএলও'দের নিরাপত্তা দিতে হবে ৷ দিল্লিতে বসে থাকলে চলবে না ৷ সাফ জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা চরমে ৷ এই সংশোধনের কারণে বিএলও ও সাধারণ মিলিয়ে 40 জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ৷ গতকাল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে সেই তালিকা পেশ করেছে তৃণমূলের 10 জন সাংসদের প্রতিনিধি দল ৷
পরদিন শনিবার বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতার গলাতেও বিএলওদের নিরাপত্তার দাবি শোনা গেল ৷ হুগলির সিঙ্গুরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমি কালও বলেছি ৷ বিএলওদের নিরাপত্তা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ দিল্লিতে বসে থাকলে চলবে না ৷ প্রয়োজনে (মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার) জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে আসতে হবে ৷ সরকার একটি ভিন্ন অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র ৷ নির্বাচন কমিশনকে কলকাতায় এসে থাকতে হবে ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নিরাপত্তাও তো সুনিশ্চিত নয় ৷ বিএলওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ এক বিএলও'র স্বামীর উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে ৷ আর ওরা দিল্লিতে বসে থাকবেন ?" তাঁর সাফ কথা, "নির্বাচন কমিশনকে বিএলওদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ৷"
স্পেশাল ইনটেনসিভ প্রক্রিয়া (এসআইআর)-তে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের নথি প্রয়োজন ৷ তাই কলকাতা পুরনিগমের দফতরে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার কাউন্টার বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে সাধারণ মানুষ এই সুবিধা পাবে, জানিয়েছেন শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
এই পদক্ষেপ নিয়ে মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদকে কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য় সভাপতি শমীক ৷ তিনি বলেন, "বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার হিড়িক পড়েছে ৷ তৃণমূল ক্যাম্প করে পঞ্চায়েতে শংসাপত্র দিচ্ছে ৷ জন্মের শংসাপত্র দিচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম ৷ কয়েকজনকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এসব করা হচ্ছে ৷"
ফিরহাদকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এখানে বাবা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ৷ আগে যাত্রা পাল হত 'বাবা কেন চাকর', এখন পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা পালা চলছে 'শ্বশুর হল বাবা' ৷ আমরা এতদিন শুনেছিলাম চিত্রগুপ্তের খাতা, বিধাতার খাতা, এখন হয়েছে ফিরহাদ হাকিমের খাতা ৷"
এদিন হুগলির সিঙ্গুরে একটি লজে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন গুহ ও একাধিক হুগলির মণ্ডল সভাপতিরা ৷
বিজেপির বৈঠক শুরুর আগে মাতৃবন্দনায় বন্দেমাতরম গানের সময়ই বিশৃঙ্খলা শুরু হয় ৷ সেই গন্ডগোল সামলাতে ছুটে আসতে হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে ৷ এই বিশৃঙ্খলার মাঝে সিঙ্গুরে বিজেপির 4 নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি রঞ্জিত দাস অভিযোগ করেন, ভিতরে তৃণমূলের দালালরা থাকলে, তাঁরা কেন থাকতে পারবেন না ৷ রাজ্য সভাপতির সামনে এহেন মন্তব্যে বিড়ম্বনায় পড়ে দল ৷ যদিও ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে শমীক বলেন, "অতি উৎসাহে এটা হয়েছে ৷ আমার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ৷ এখানে সকলেই বিজেপি ৷ এখানে কেউ বিক্ষুব্ধ নয় ৷ বিজেপি ক্ষুব্ধ তৃণমূলের উপর ৷"
2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকা ঘিরে বিস্তর গোলোযোগ শুরু হয়েছে ৷ কোথাও 'জীবিত' ভোটারকে 'মৃত' দেখানোর অভিযোগ । এই ধরনের অভিযোগ প্রায়শ সামনে আসছে ৷ এর মধ্যে প্রতিবেশী এক ভারতীয় নাগরিকের পরিচয়পত্র 'কারচুপি' করে এদেশের ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে একটি বাংলাদেশি পরিবারের বিরুদ্ধে ।