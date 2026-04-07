বাংলার মহিলাদের উদ্ধার করুক মা, কালীঘাটে পুজো দিয়ে প্রার্থনা বিজেপির 'স্টার ক্যাম্পেনার' কঙ্গনার

বাংলার মহিলাদের উদ্ধার করুক মা, কালীঘাটে পুজো দিয়ে প্রার্থনা বিজেপির 'স্টার ক্যাম্পেনার' কঙ্গনার
কালীঘাটে নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দিরেও পুজো দেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত ৷
Published : April 7, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: কলকাতায় বঙ্গ ভোটে বিজেপির অন্যতম স্টার ক্যাম্পেনার অভিনেত্রী তথা সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করার আগে মঙ্গলবার বঙ্গে এসে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি । তাঁর পরনে ছিল গোলাপি ও কমলা রংয়ের শাড়ি এবং গলায়, হাতে-কানে ভারী গয়না ৷ গায়ে লাল ওড়না, হাতে ফুলের সাজি ৷ এদিন কালীঘাটে নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দিরেও পুজো দেন তিনি ৷
কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এসে কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, "আমি বরাবরই মা শক্তির উপাসক । আজ আমি মা কালীর দর্শন করলাম । গোটা দেশ তথা বাংলার ও বাংলার জনগণের কল্যাণের প্রার্থনা করলাম । অমৃতকালের কল্যাণের কথা জানালাম ।"
তিনি আরও বলেন, "বিশেষ করে বাংলার মহিলা এবং কন্যাদের উদ্ধারের প্রার্থনা জানিয়েছি মায়ের কাছে । তারা যাতে ন্যায় পায় সেই প্রার্থনাও আজ মায়ের কাছে করে গেলাম । তাঁদের যেন কল্যাণ করেন মা । মা কালী সবাইকে সৎ বুদ্ধি দিক, বাংলার মানুষকে ভালো রাখুন এই প্রার্থনাও করেছি আজ ।"
বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শহরে এলেও এখনই ভোট প্রচার শুরু করছেন না কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ শুধুমাত্র কালীঘাটে পুজো দেওয়ার জন্যই তিনি এদিন শহরে এসেছিলেন ৷ এদিন বিকেল সাড়ে ছ'টার সময় তিনি আবার ফিরে যাচ্ছেন ৷ তবে পরবর্তীতে তিনি কবে থেকে বাংলায় বিজেপির হয়ে প্রচার শুরু করবেন, সেই দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলেই খবর বিজেপি সূত্রে ।
এবারে বঙ্গে বিজেপির ভোট প্রচারে শিডিউল-1 তালিকায় রয়েছেন 40 জন 'স্টার ক্যাম্পেনার' ৷ তাতে হেভিওয়েটদের মধ্যে যেমন রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতীন নবীন থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । তেমনই রয়েছেন বলিউডের একাধিক মুখ ।
VIDEO | Kolkata, West Bengal: BJP MP Kangana Ranaut offers prayers at Kali Temple, says, " i have always been a devotee of maa shakti. i got an opportunity of maa kali's darshan today. i prayed for welfare of people of bengal, amrit kal. i prayed for the welfare of daughters of… pic.twitter.com/UqI3VCU3dG— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026
বঙ্গ রাজনীতিতে গ্ল্যামারের ছোঁয়া বজায় রাখতে ভোট প্রচার চালাবেন 'কুইন' সিনেমাখ্যাত অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত । তেমনই থাকছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেত্রী ও অভিনেত্রী হেমা মালিনী । বিজেপির হয়ে প্রচার চালাবেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীও । তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা মনোজ তিওয়ারিও । এছাড়াও বিজেপির হয়ে প্রচারের ময়দানে নামছেন সদ্য দলে যোগদান করা টেনিস আইকন লিয়েন্ডার পেজ । থাকবেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও ৷