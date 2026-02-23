মতুয়া ভোটের জন্য গোঁসাই মৃণালকান্তিকে বঙ্গভূষণ ! তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

মতুয়া ভোটের জন্য গোঁসাই মৃণালকান্তিকে বঙ্গভূষণ ! তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির
গত 21 ফেব্রুয়ারি সরকারের তরফে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মৃণালবাবুর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয় । নেপথ্যে মতুয়া ভোট, তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক তরজা ৷
Published : February 23, 2026 at 10:16 AM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজ্য সরকারের তরফে বিশিষ্টজনেদের 'বঙ্গবিভূষণ' ও 'বঙ্গভূষণ' সম্মান প্রদান করা হয়েছে । আর এই সম্মান প্রদান ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক বিতর্ক ।
সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা গোঁসাই মৃণালকান্তি বিশ্বাসের হাতে বঙ্গভূষণ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এরপরই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে শাসকদল তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তরজা ।
শনিবার একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে 72 বছর বয়সি মৃণালবাবুর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয় । জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে (পিএইচই) কর্মরত মৃণালবাবু 2015 সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন । তবে কর্মজীবনের পাশাপাশি 1987 সাল থেকেই তিনি মতুয়া সমাজের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন । উত্তর 24 পরগনার বাগদার বৈকোলায় তিনি 'হরি-গুরুচাঁদ ভক্ত সেবা সংঘ' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন । তাঁরই উদ্যোগে সেখানে একটি হরিচাঁদ মন্দির এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে । পাশাপাশি ভবিষ্যতে একটি স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন এই বর্ষীয়ান সমাজসেবী । মূলত মানুষের বিপদে-আপদে পাশে থাকা এবং মতুয়াদের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্য সরকার তাঁকে এই সম্মান প্রদান করেছে ।
রাজ্য সরকারের অন্যতম এই নাগরিক সম্মান পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত মৃণাল গোঁসাই । প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, সারাজীবন হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ মেনে মতুয়া সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন । কতটা সফল হয়েছেন তা জানেন না, তবে রাজ্য সরকারের এই স্বীকৃতিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । এই সম্মান আগামী দিনে তাঁকে সমাজসেবার কাজে আরও বেশি উৎসাহিত করবে ৷
এই সম্মান গ্রহণের পর রবিবার সকালে মৃণালকান্তি বিশ্বাস বাগদার হেলেঞ্চা এলাকার নিজের বাড়িতে ফিরলে তাঁকে ঘিরে উৎসবের আমেজ তৈরি হয় । স্থানীয় মতুয়া ভক্তরা তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন । ঐতিহ্যবাহী ডঙ্কা, কাঁসি বাজিয়ে এবং নিশান উড়িয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা ও বরণ করে নেওয়া হয় ।
তবে সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হলেও, এর নেপথ্যে গভীর রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে বিরোধী শিবির । বিশেষ করে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মতুয়া সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতাকে এই সম্মান প্রদান নিছকই কাকতালীয় নয় বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের । গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এই প্রসঙ্গে শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ।
তাঁর বক্তব্য, "রাজ্য সরকার বঙ্গভূষণ সম্মান দিয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ । কিন্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের যে মূল দাবি, সেই নাগরিকত্ব প্রদানকে শাসকদলের আগে সমর্থন করা উচিত । নাগরিকত্ব পেতে মতুয়াদের সহযোগিতা করলেই তাঁদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হবে ৷"
বিজেপির এই আক্রমণের কড়া জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূলও । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস পালটা তোপ দেগে জানিয়েছেন যে, মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি চিরকাল কেবল ভোটের রাজনীতিই করে এসেছে । তাঁর দাবি, মতুয়াদের প্রকৃত উন্নয়ন এবং সম্মান একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিয়েছেন । অতীতে মতুয়া ধর্মমাতা বীণাপাণি দেবী বা বড়মাকেও রাজ্য সরকারের তরফে সম্মান জানানো হয়েছিল বলে স্মরণ করিয়ে দেন বিশ্বজিৎ । সঙ্গে তাঁর সংযোজন, মতুয়া সমাজের মানুষ খুব ভালো করেই জানেন যে কারা তাঁদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং কারা কেবল ভোটের স্বার্থে তাঁদের ব্যবহার করতে চায় ।