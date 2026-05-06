ফুলবাড়িতে ‘বেআইনি’ টোল প্লাজা বন্ধ করল বিজেপি, স্বস্তিতে ট্রাকচালকরা

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি বাইপাস এলাকায় বছরের পর বছর ধরে রাজ্য সরকারের চলা বিতর্কিত টোল প্লাজাটি রাতারাতি বন্ধ করে দিল বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা।

Published : May 6, 2026 at 5:48 PM IST

শিলিগুড়ি, 6 মে: দীর্ঘ 15 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড়সড় রদবদল ঘটতেই তার আঁচ পড়তে শুরু করেছে শিলিগুড়ির জনজীবনে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি বাইপাস এলাকায় বছরের পর বছর ধরে রাজ্য সরকারের চলা বিতর্কিত টোল প্লাজাটি রাতারাতি বন্ধ করে দিল বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। একে ‘জনগণের শোষণমুক্তি’ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

ফুলবাড়ির এই টোল প্লাজাটি বাম আমলে সিপিআই(এম)-এর সময় থেকেই চালু ছিল। 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এর পরিচালনার দায়িত্ব পায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এসজেডিএ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কোনও বৈধ রসিদ ছাড়াই গাড়ি ভেদে 100 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত টোল আদায় করা হতো। বিজেপি কর্মীদের দাবি, তৃণমূলের ‘সিন্ডিকেট’ এই টোল থেকে তোলা আদায় করত এবং সেই টাকা কোন খাতে যেত, তার কোনও স্বচ্ছতা ছিল না।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই মঙ্গলবার পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। উত্তেজনার আশঙ্কায় টোল কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলে সেখানে জড়ো হন বিজেপি সমর্থকরা তাঁরা সেখানে বিজয়োল্লাস করার পাশাপাশি টোলের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেন এবং বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় টোল প্লাজায় কিছু ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও খবর।

দীর্ঘদিনের এই ‘তোলাবাজি’ বন্ধ হওয়ায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন ভিনরাজ্যের ট্রাকচালকরা। তামিলনাড়ু থেকে আসা চালক সমীর জানান, "বিজেপি আসায় আমরা খুব খুশি। বাংলায় ঢুকলেই নানা জায়গায় অকারণে টাকা দিতে হতো৷ এখন থেকে আশা করি গোটা দেশে আরামসে ট্রাক চালানো যাবে ।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতার এই পালাবদল কেবল প্রশাসনের শীর্ষস্তরেই নয়, বরং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জায়গাগুলোতেও বড় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্তমানে ফুলবাড়ি এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এদিন ওই এলাকায় সম্পূর্ণ থমথমে পরিবেশ বজিয়ে ছিল।

এই বিষয়ে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়িকা শিখা চট্টপাধ্যায় বলেন, "ওই টোল প্লাজাটি অবৈধভাবে চলছিল। টোলটিকে ঘিরেই ওখানে একটা সিন্ডিকেট রাজ ও দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম তৈরি হয়েছিল। ওখানকার মানুষ বহুদিন ধরে সহ্য করেছিল ৷ এবার তা বন্ধ হবে।"

সম্পাদকের পছন্দ

