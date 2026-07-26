NEET-প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর 'কুরুচিকর' ছবি প্রদর্শন ! শ্রীলেখার বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপি'র
অভিনেত্রীর গ্রেফতারির দাবিতে সরব বিজেপি ৷ আনন্দপুর-সহ রাজ্যের একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের ৷
Published : July 26, 2026 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: নিটের প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ মিছিলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুরুচিকর ও আপত্তিজনক পোস্টার প্রদর্শনের অভিযোগ টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় জড়ালেন অভিনেত্রী ৷ বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ কলকাতার আনন্দপুর থানায় শ্রীলেখার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ পাশাপাশি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা এবং রাজ্যের একাধিক জেলায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে ৷
বিজেপি শিবিরের পক্ষ থেকে শ্রীলেখা মিত্রকে দ্রুত গ্রেফতারের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে ৷ কলকাতার রাজপথে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয় ৷ যেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও যুব সংগঠনে সামিল হয়েছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷ সেই মিছিল চলাকালীন অভিনেত্রীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর একটি বিকৃত ছবি সম্বলিত পোস্টার দেখা যায় বলে অভিযোগ ৷
সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে ৷ আনন্দপুর থানায় এফআইআর দায়ের করার পর বিজেপি-র মুখপাত্র কেয়া ঘোষ বলেন, "রাজনীতি বা মতাদর্শের ভিন্নতা থাকতেই পারে এবং নাগরিক হিসেবে প্রতিবাদের অধিকারও সবার রয়েছে ৷ কিন্তু, দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো একটি সাংবিধানিক পদকে জনসমক্ষে কুরুচিকরভাবে অবমাননা করার অধিকার কারোর নেই ৷"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, "কেবল অভিযোগ দায়ের করেই বিজেপি ক্ষান্ত থাকবে না; অবিলম্বে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং শ্রীলেখা মিত্রকে গ্রেফতার করতে হবে ৷" কড়া পদক্ষেপ না-নেওয়া হলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি নেতৃত্বের দায়ের করা অভিযোগে মানহানি, সমাজে উস্কানিমূলক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং শান্তিভঙ্গের চেষ্টার একাধিক ধারা উল্লেখ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে, এই বিতর্ক দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই মুখ খুলেছেন শ্রীলেখা মিত্র ৷ সোশাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন শ্রীলেখা মিত্র ৷ অভিনেত্রী জানান, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনও পোস্টার প্রদর্শন করেননি ৷ শ্রীলেখার বক্তব্য, "মিছিলের ভিড়ের মধ্যে ছাত্ররা যে পোস্টারটি আমার হাতে দিয়েছিল, তাই ধরেছিলাম ৷ সেই সময় পুলিশের লাঠিচার্জের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাই বিশদে পোস্টারটি দেখার সময় ছিল না ৷"
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শ্রীলেখা ৷ তিনি এও বলেন, "আইনি ব্যবস্থার ভয় দেখিয়ে আন্দোলন বা প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না ৷" আপাতত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের সত্যতা ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷