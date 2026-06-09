নীল-সাদার যুগ পেরিয়ে নবান্নে গেরুয়া ছোঁয়া ! রাজ্যে পালাবদলে এবার কি রং বদলের ছবি ?

নীল-সাদার যুগ পেরিয়ে নবান্নে গেরুয়া ছোঁয়া ! রাজ্যে পালাবদলে এবার কি রং বদলের ছবি ?
প্রতি বছর প্রাক-বর্ষায় নবান্নে রং করা হয় ৷ এবছর রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে ৷ বদলাচ্ছে নবান্নের অন্দরের রংও ৷
Published : June 9, 2026 at 7:12 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: বদলাচ্ছে রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবনে নবান্ন সভাগৃহের রং ৷ মঙ্গলবার এক বিশেষ শুভক্ষণ বা 'অমৃতযোগ' মেনে রাজ্যের নবান্নে গেরুয়া রঙের প্রথম প্রলেপ পড়ল ৷ সূত্রের খবর, প্রতি বছর বর্ষার আগে নবান্নে রং করা হয়ে থাকে ৷ এবছর নবান্ন সভাগৃহে নীলের বদলে গেরুয়া রং করা হচ্ছে ৷ পুরো নবান্ন ভবনকে গেরুয়া-সাদা রং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
পূর্ত দফতরের তরফে মূল ভবনটিতে রং করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক দরপত্র বা টেন্ডার ডাকা হয়নি, তবে নবান্ন সভাগৃহে গেরুয়া ও সাদা রং লাগানোর কাজ ইতিমধ্যে জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ জানা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই পুরোদস্তুর দরপত্র ডেকে ভবনের বাইরের অংশেও এই নতুন রঙের প্রলেপ দেওয়া হবে ৷
সাধারণত নবান্নে প্রতিবছর বর্ষার আগে নিয়ম করে রঙের পরত পড়ে ৷ এবছর যেহেতু রাজ্য রাজনীতির পালাবদল হয়ে গিয়েছে, অনেকেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণাত্মক হিসেবে দেখছেন ৷ তবে সরাসরি এদিন নবান্নে কোনও ভাবে রং বদলের ছবি দেখা যায়নি ৷ তবে নবান্ন সভাগৃহে নীলসাদার বদলে গেরুয়া রঙের ব্যবহার দেখা যায় ৷ নীল-সাদার বদলে দেখা যায় গেরুয়া এবং সাদা রং ব্যবহার করতে ৷ আর সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি পালাবদলের পর ঐতিহ্যবাহী নবান্নেরও রং বদল হবে ? এখন সেই জল্পনাই মাথা ছাড়া দিয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের মনে। তবে এই নিয়ে যেহেতু কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তাই এর জবাব পেতে আমাদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে ৷
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে প্রশাসনিক ভবনকে ইচ্ছামতো কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বা নেতানেত্রীর পছন্দের রং করার খুব একটা চল অতীতে কখনই ছিল না ৷ ভারতের বেশ কিছু প্রাচীন বা ঐতিহাসিক শহরে নির্দিষ্ট রঙের ব্যবহার দেখা যায় ঠিকই, তবে তার পিছনে মূলত সেখানকার নিজস্ব চিরাচরিত ঐতিহ্য, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার তাগিদ থাকে ৷ উদাহরণস্বরূপ রাজস্থানের জয়পুরের কথা বলা যায়, যাকে তার ঐতিহ্যের কারণে 'গোলাপি শহর' বা পিঙ্ক সিটি বলা হয় ৷ যদিও আধুনিকতার প্রবল আগ্রাসনে রাজপুতানার সেই পুরনো শহরের ঐতিহ্যও আজ কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে এসেছে ৷
বাংলায় এই নীল-সাদা রঙের প্রবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে অন্য ইতিহাস ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের একেবারে শুরুর দিকে রাজ্যের সর্বত্র এই নির্দিষ্ট রঙের আচমকা আত্মপ্রকাশ ঘটে ৷ তৃণমূলের দলীয় প্রতীকের সঙ্গে নীল-সাদা রঙের কোনও সরাসরি বা পরোক্ষ যোগ না থাকলেও, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর চিরপরিচিত নীল পাড় সাদা শাড়ির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই রং বেছে নেওয়া হয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দৃঢ় ধারণা ৷
বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে নবান্নে শুরু হয়েছে এক সম্পূর্ণ উলটপুরাণ ৷ দীর্ঘদিনের চেনা নীল-সাদা ছবি বদলে গিয়ে সেখানে ধাপে ধাপে জায়গা করে নিচ্ছে গেরুয়া ও সাদা রং ৷ এই বিষয়ে স্থাপত্য ও প্রশাসনিক রীতিনীতি সংক্রান্ত এক বিশেষজ্ঞ এই বদল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "নবান্নের নীল-সাদা রং আমজনতার চোখ-সওয়া হয়ে গেলেও, একটি রাজ্যের প্রধান সচিবালয় হিসেবে তার মধ্যে পেশাদারি ভাবের যথেষ্ট অভাব ছিল ৷ তবে নীল-সাদা মুছে এখন যে গেরুয়া ও সাদা রং করা শুরু হল, তা-ই বা দেখতে কতটা ভালো লাগবে, তা নিয়েও আমাদের মনে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ৷"
প্রশাসনিক ভবনের গাম্ভীর্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করে তিনি আরও বলেন, "প্রশাসনিক ভবনকে রাজনৈতিক রঙে না রাঙিয়ে এমনভাবে রং করা উচিত যাতে তা বাস্তবেই একটি নিরপেক্ষ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ সচিবালয়ের চেহারা পায় ৷" সব মিলিয়ে, নতুন সরকারের এই কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি নবান্নের এই বাহ্যিক রূপান্তর আগামী দিনে কতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার ৷