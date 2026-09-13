শারদীয়া লেখা ব্যানার খুলল বিজেপি ! দুর্গাপুজো না-লিখলে স্টল নয়, কড়া নিদান কৌস্তভের
Durga Puja Banner: বিজেপির দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মানুষ দুর্গাপুজো না-লিখে শারদীয়া লিখেই প্রচার চালানোর চেষ্টা করছে । যেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না ৷
Published : September 13, 2026 at 3:23 PM IST
ব্যারাকপুর, 13 সেপ্টেম্বর: শারদ উৎসব লেখা নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে রাজ্যে ৷ তারই মাঝে এবার উত্তর 24 পরগনা জেলার টিটাগড়ে শারদীয়া লেখা ব্যানার খুলে ফেলল বিজেপি ৷ দুর্গাপুজো না-লিখলে স্টল দেওয়া যাবে না ৷ ব্যানার খোলাকে সমর্থন করে কড়া নিদান দিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ।
এদিন তিনি বলেন, "বামেরা হিন্দুদের কখনই গৌরবান্বিত করতে চায় না ৷ এরা অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য চোখের জল ফেলতে পারে ৷ কিন্তু হিন্দুদের যত কষ্টই দেখুক কোনও কিছুতেই এগিয়ে আসে না বামেরা । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যা বলেছেন, একদম ঠিক নির্দেশ দিয়েছেন । ব্যারাকপুরেও বামেদেরকে ততক্ষণ কোনও বইয়ের স্টল করতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না তারা দুর্গোৎসব লিখছে । আমরা এখানে বামেদের আশকারা দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছি বলে এরা যা কিছু তাই করছে ৷"
ইতিমধ্যেই বাগেশ্বর বাবার এই রাজ্যে এসে দুর্গাপুজোর সময় আমিষ খাওয়া সংক্রান্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । তবে এসবের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের সামনে বামেদের করা স্টলগুলি নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি তুলেছেন ৷ তিনি জানান, বামেদের করা স্টলগুলিতে শারদ উৎসব লেখা যাবে না । সেখানে দুর্গোৎসব লিখতে হবে ৷ তবেই বামেদেরকে স্টল করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে । যা নিয়ে বামেরা বেশ আপত্তি তুলেছে ৷
আর এই নিয়ে যখন জোর চর্চা চলছে, তারই মাঝে টিটাগড়ের বিভিন্ন জায়গায় শারদোৎসব লেখা ব্যানার ও ফেস্টুন খুলে দিলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ আর এই কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিলেন খোদ মণ্ডল সভাপতি । এদিন খড়দায় পিকে বিশ্বাস রোডে সিঁথির মোড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা মেলার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সাইনবোর্ডে শারদীয়া লেখা ছিল ৷ রাস্তার ধার থেকে খুলে দেওয়া হল সেই ব্যানারগুলি ।
ব্যারাকপুর মণ্ডল 3-এর সভাপতি সন্তোষ সিং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন বলেছেন শারদীয়া লেখা যাবে না, সেটাই হবে ৷ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মানুষ দুর্গাপুজো না-লিখে শারদীয়া লিখেই প্রচার চালানোর চেষ্টা করছে । যেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না ৷ কারা এসব করছে আমরা চিহ্নিত করব ৷ তাই বিজেপির পক্ষ থেকে ওই ব্যানারগুলি খুলে নেওয়া হয়েছে । দুর্গোৎসব লেখা ছাড়া কোনও স্টল দেওয়া যাবে না ৷" আর শারদোৎসব ও দুর্গোৎসব - এই দুই লেখা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এক অন্যরকম পুজো দেখতে পেতে পারে ব্যারাকপুরের বাসিন্দারা ।