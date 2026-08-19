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পুলিশকে চোখরাঙানি, রানিগঞ্জে দুই নেতাকে সাংগঠনিক কাজ থেকে অব্যহতি বিজেপির

রানিগঞ্জ মণ্ডল (এক)-র কমিটিও রাতারাতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। আসানসোল জেলার সম্পাদক বাদশা চট্টোপাধ্যায়কেও অব্যহতি দিয়েছে বিজেপি ।

Raniganj BJP
রানিগঞ্জে দুই নেতাকে সাংগঠনিক কাজ থেকে অব্যহতি বিজেপির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 10:21 AM IST

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রানিগঞ্জ, 19 অগস্ট: একদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয় বিজেপি কর্মীদের ৷ আর দলীয় কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পুলিশকে চোখরাঙাতে গিয়েছিল স্থানীয় বিজেপি নেতা। পুলিশ বিষয়টি ভালো ভাবে নেয়নি। সেখানেই নেতা-সহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আর সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়াতেই রানিগঞ্জ মণ্ডলের নেতা আনন্দ সাউ এবং বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বাদশা চট্টোপাধ্যায়কে সাংগঠনিক কাজকর্ম থেকে অব্যহতি দিয়েছে বিজেপি।

পাশাপাশি, রানিগঞ্জ মণ্ডল (এক)-র কমিটিও রাতারাতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সাম্প্রতিক ঘটনাক্রমেই দলীয় সিদ্ধান্তে জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এমন নোটিশ জারি করেছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত 14 অগস্ট । স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা ও সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় পুলিশ বিজেপির কয়েকজন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া নেতা-কর্মীদের মধ্যে আছেন আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বাদশা চট্টোপাধ্যায়।

Raniganj BJP
রানীগঞ্জে দুই নেতাকে সাংগঠনিক কাজ থেকে অব্যহতি বিজেপির (ইটিভি ভারত)

সেই গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানাতে থানায় যায় বিজেপির স্থানীয় নেতা আনন্দ সাউ ও দলীয় কর্মীরা। অভিযোগ, কেন নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হবে, তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে থানা চত্বরেই তীব্র বাদানুবাদ হয় তাঁদের। আর সেই বাদানুবাদ চলাকালীন পুলিশ আনন্দ সাউ-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে ৷ পুলিশ ও বিজেপি নেতার এই বাদানুবাদের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিজেপির শীর্ষ কোনও নেতা বা পুলিশ কেউ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। তবে, মঙ্গলবার রাতে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জের দুই বিজেপি নেতাকে সাংগঠনিক সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ভেঙে দেওয়া হয়েছে রানিগঞ্জের মণ্ডল কমিটিও।

রাতারাতি আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক তথা রানিগঞ্জের বিজেপি নেতা বাদশা চট্টোপাধ্যায় ও রানিগঞ্জ মণ্ডলের নেতা আনন্দ সাউকে নোটিশ জারি করে সাংগঠনিক সমস্ত কাজ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে বলেও খবর। যদিও চিঠিতে কারণ দেখানো হয়নি । দু'জনকে দেওয়া জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যের চিঠিতে লেখা হয়েছে, “বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, অবিলম্বে কার্যকরভাবে সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ।”

দুই নেতার নামে জেলা সভাপতির এমন চিঠি ঘিরে ব্যপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রানিগঞ্জে । মনে করা হচ্ছে, একদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে অশান্তি, অন্যদিকে থানায় গিয়ে হুজ্জতি করা ও পুলিশকে চোখ রাঙানো- সেই কারনেই দলীয় দায়িত্ব থেকে বিজেপি নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তড়িঘড়ি রানিগঞ্জ মণ্ডল-1 কমিটি ভেঙে আবার নতুন করে গঠন করা হয়েছে । যদিও এই বিষয়টি নিয়ে দলীয় কোনও নেতা মন্তব্য করতে চাননি । বিষয়টি অভ্যন্তরীণ বলে এড়িয়ে গিয়েছেন সবাই।

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