বিজেপি কুকুরকে দাম দেয়, আমাকে নয়; বিস্ফোরক দলীয় সাংসদ

বিজেপি কুকুরকে দাম দেয়, আমাকে নয়; বিস্ফোরক দলীয় সাংসদ
তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । যদিও তাঁর তোলা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ।
Published : July 19, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : July 19, 2026 at 8:00 AM IST
কোচবিহার, 19 জুলাই: "আমি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে এনেছি । এখন সরকারে এসেছে । কুত্তাকে দাম দেয়, আমাকে দাম দেয় না ।" শনিবার বিকেলে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ । সাংসদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "উনি কী মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ না জেনে কোনও বক্তব্য দেব না ।"
অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যে শোরগোল রাজনৈতিক মহলে । শনিবার দিনহাটায় এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ধরনের নানা মন্তব্য করেন ৷ 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে হওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, ওই সভার শেষে মোদি রেস্ট রুমে ডেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন । সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নাকি তাঁকে বলেন, "আপ চালাওগে বাঙ্গাল ।" তবে সেই প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দেননি বলেও দাবি করেন । এই প্রথম নয় এর আগেও সাংসদ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ৷
এদিন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব ও সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন রাজ্যসভার সাংসদ । তাঁর বক্তব্য, সরকার প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি মানছে না এবং সংবিধান বহির্ভূতভাবে কাজ করছে । তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং সরকার গঠনের পিছনেও তাঁর অবদান রয়েছে । অথচ আজ তাঁকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না ।
ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "কুত্তাকে পোষে, আমাকে না ।" তাঁর অভিযোগ, তিনি কোনও বক্তব্য পেশ করলেই তা বিকৃত করে প্রচার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে প্রোপাগান্ডা চালানো হয় । এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে বলেও দাবি করেন গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের এই নেতা ।
তাঁর কথায়, "আমি একটা কথা বললেই সেটাকে অন্যভাবে তুলে ধরা হয় । আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে এমনভাবে প্রচার করা হয়, যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয় । তাদের মনে প্রশ্ন জন্মায়, কার কথা বিশ্বাস করব ? এভাবেই আমাকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।