ফর্ম 7 জমা নিয়ে জেলায় জেলায় তুমুল হট্টগোল, বাধা সৃষ্টি ! বিক্ষোভ বিজেপির

BJP protest
ফর্ম 7 জমা নিয়ে উত্তাল রাজ্য (নিজস্ব ছবি)
Published : January 15, 2026 at 7:50 PM IST

6 Min Read
বাঁকুড়া/দুর্গাপুর/আসানসোল, 15 জানুয়ারি: এসআইআর-এর ফর্ম 7 জমা করা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল জেলায় জেলায় ৷ বিজেপি কর্মীদের ফর্ম 7 জমা করতে বাধা দেওয়া ও মারধর করার অভিযোগ ৷ ঘটনার প্রতিবাদে কোথাও মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ হল ৷ আবার কোথাও জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করল বিজেপি ।

বাঁঁকুড়ায় তৃণমূলের বাধা বিজেপিকে

নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 15 জানুয়ারি ফর্ম নম্বর 7 জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল । আর এই শেষ দিনে গোছা গোছা ফর্ম 7 নিয়ে বাঁকুড়া জেলার ব্লকে ব্লকে বিডিও অফিসে হাজির হন বিজেপি কর্মীরা । তেমনই এদিন ছাতনার বিজেপি বিধায়ক সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা ফর্ম 7 নিয়ে হাজির হন ছাতনা বিডিও অফিসে । বিডিও অফিসে হাজির না থাকায় ফর্ম জমা করা নিয়ে ব্লকের জয়েন্ট বিডিওর কক্ষে আলোচনা করতে যান বিজেপি বিধায়ক-সহ বিজেপি কর্মীদের একাংশ ।

ফর্ম 7 জমা নিয়ে তুমুল হট্টগোল ! বাধা সৃষ্টির অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, জয়েন্ট বিডিওর সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন সেখানে দলবল নিয়ে হাজির হন তৃণমূল পরিচালিত ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র এবং দাদাগিরি দেখাতে শুরু করেন তিনি । বিজেপির দাবি, তাঁদের মহিলা কর্মী-সহ উপস্থিত কর্মীদের উপর চড়াও হয় তৃণমূল ৷ বিজেপি কর্মীদের মারধর করে বিডিও অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।

এরপরই এই ঘটনায় পুলিশি পদক্ষেপ চেয়ে সরাসরি বাঁকুড়া পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয় বিজেপি নেতৃত্ব । পুলিশ সুপার দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা । বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা যখন 7 নম্বর ফর্ম বিডিও অফিসে জমা করতে যাই পুলিশের সামনেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয় ৷ আমাদের ফর্ম জমা দিতে দেয়নি ৷ তাই আমরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি । উনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷"

BJP protest
বাঁকুড়ায় বিডিও অফিসে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি বলেন, "শুধু ছাতনা নয়, জেলার বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম 7 জমা করতে তৃণমূল বাঁধা দিচ্ছে ৷ তৃণমূল মৃত ভোটারদের রাখার জন্য এটা করছে ৷ পুলিশের সামনে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চলেছে ৷ পুলিশ, বিডিও, তৃণমূল নেতারা একসঙ্গে জড়িত রয়েছে ৷ আমরা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা চাই ৷ আমরা নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানাব ৷"

অভিযুক্ত ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র বলেন, "সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য বিজেপি কর্মীরা সাত নম্বর ফর্ম জমা করছিল ৷ যখন জয়েন্ট বিডিওর সঙ্গে ওরা বাকবিতণ্ডা করছিল সেই সময় শুধু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম । বিজেপি মারধরের যে অভিযোগ আনছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ৷"

দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভ

এদিকে ফর্ম 7 জমা নেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা । বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ । জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ইআরও এবং এইআরও'রা তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে । রাজ্য সরকারের কথামতো কাজ করছে । বিজেপির কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । তারই প্রতিবাদে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে । ভুয়ো ভোটারদের অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ না দেওয়া হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব ।"

BJP protest
দুর্গাপুরে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

শুধু তাই নয়, জিতেন্দ্র তিওয়ারি আরও বলেন, "শাসক দল চাইছে মৃত ভোটারদের ও ভুয়ো ভোটারদের নাম রেখে দিতে । কারণ এদের নামে সরকারি আবাসনের টাকাও লুটপাট করেছে তৃণমূলের নেতারা । তাই এদের নাম যদি বাদ হয়ে যায় তাহলে সেই দুর্নীতিও প্রকাশ্যে চলে আসবে । পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে এরকম বহু ভুয়ো এবং মৃত ভোটারের নাম তালিকায় রেখে দিয়েছে । তাদের অভিযোগ নিয়েই আমরা এসেছিলাম । কিন্তু সেই অভিযোগ জমা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আমাদের এই প্রতিবাদ । এরপরে আমরা আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেব ।"

পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "পাণ্ডবেশ্বরের এই ভোটার তালিকাতে যাদের নাম আছে তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিল জিতেন্দ্র তিওয়ারি নিজেই, 2016 সালে । তারপর 2021 সালে ভোটে উনি পরাজিত হয়েছেন । আর সেই পরাজয়ের জ্বালা প্রতিহিংসাতে পরিণত হয়েছে । তাই উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন । আসলে এডাল-ওডাল করতে গিয়ে উনি এখন নিজে এমন একটা জায়গায় পড়ে গিয়েছেন যেখানে উনি থাকতেও পাচ্ছেন না, আবার সেখান থেকে বেরোতেও পারছেন না । পাণ্ডবেশ্বরের জনতা জনার্দন জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কী জবাব দেবেন সেটা উনি আগামিদিনে দেখতে পাবেন ।"

আসানসোলে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাও

অন্যদিকে ফর্ম 7 জমা নিচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করল বিজেপি । আর বিজেপি রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এবং জেলার সমস্ত নেতৃত্বরা এই ঘেরাও অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন ।

কেন 7 নম্বর ফর্ম ?

এসআইআরে ফর্ম 7 হল সেই আবেদনপত্র, যার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয় । কোনও ভোটারের মৃত্যু হলে, ভোটার স্থায়ীভাবে অন্য জায়গায় চলে গেলে, একই ব্যক্তির নাম দুই জায়গায় থাকলে, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম থাকলে 7 নম্বর ফর্ম দিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয় ।

BJP protest
আসানসোলে বিজেপির বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ভোটারের পরিবারের সদস্য এই 7 নম্বর ফর্ম জমা করতে পারেন । ওই এলাকার ভোটাররাও পারেন এই ফর্ম জমা করতে । বিএলও-র মাধ্যমেই ফর্ম জমা দেওয়া যায় । কিন্তু অভিযোগ আসানসোলে বিএলও-রা নাকি 7 নম্বর ফর্ম জমা নিচ্ছেন না । কেন নিচ্ছেন না সদুত্তর মেলেনি ।

বিজেপির জন্য তো কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারদের তালিকা সংগ্রহ করে 7 নম্বর ফর্ম ভরে রেখেছি । কিন্তু সেই ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে না । যদি সেই ফর্ম জমা না নেওয়া হয় তাহলে ভোটার লিস্টে কিন্তু ভুয়ো ভোটার, বাংলাদেশি ভোটার, রোহিঙ্গা ভোটা থেকেই যাবে । স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট বা স্বচ্ছ এসআইআর হবে না । সেই কারণেই আমরা আন্দোলনে নেমেছি, যদি সাত নম্বর ফর্ম জমা না নেওয়া হয় তাহলে এই আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে এবং আমরা রাস্তায় নেমেই আন্দোলন চালিয়ে যাব ।"

এদিন ঘেরাও অবস্থানের শেষে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসকের দফতরে বিজেপির সাতজন প্রতিনিধি গিয়ে দাবি পত্র তুলে দিয়ে আসে । যদিও বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক কোনও উক্তি করতে চাননি ।

উল্লেখ্য, গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া, জমা নেওয়া হয়েছে । খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন নির্বাচন কমিশন । বর্তমানে চলছে শুনানি । আর এরই মাঝে মারাত্মক অভিযোগ করল বিজেপি ।

সম্পাদকের পছন্দ

