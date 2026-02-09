কাউন্সিলরের 'লাথিতে বৃদ্ধের মৃত্যু'র প্রতিবাদ, অর্জুনদের বিক্ষোভে ব্যারাকপুরে ধুন্ধুমার
ব্যারাকপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: কাউন্সিলরের লাথিতে অশীতিপর বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে এখন সরগরম গঙ্গা পাড়ের শিল্পাঞ্চল । ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির আন্দোলন ঘিরে তুলকালাম ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এলাকায় । পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তি কিছুই বাদ গেল না । পুলিশের বাধার মুখে পড়ে এক সময় রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান ব্যারাকপুরের 'বাহুবলী' এই বিজেপি নেতা । ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে স্লোগান ।
তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'গুন্ডারাজ' ও 'তোলাবাজির' অভিযোগ এনে সরব হন প্রাক্তন সাংসদ । পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগও আনেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । যদিও, অনুমতি ছাড়াই আন্দোলন করায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ব্যারাকপুর কমিশনারেটের । অতি সক্রিয়তার অভিযোগও মানতে চায়নি পুলিশ ।
প্রতিবেশীর বে-আইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করায় রবিবার স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রোষের মুখে পড়েন 81 বছরের বৃদ্ধ তুলসী অধিকারী । ব্যারাকপুরের মণিরামপুরের বাসিন্দা অধিকারী পরিবারের অভিযোগ, বৃদ্ধের ছোট ছেলেকে গালিগালাজ করার কথা শুনে তিনি প্রতিবাদ করতে ছুটে গিয়েছিলেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের কাছে । ছেলের হয়ে প্রতিবাদ করতেই বৃদ্ধের কপালে জোটে তৃণমূল কাউন্সিলরের চরম অভব্যতা । এখানেই শেষ নয়, সকলের সামনে ওই বৃদ্ধকে লাথিও মারার অভিযোগ উঠেছে ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ।
বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের হাতে আক্রান্ত হন বৃদ্ধের ছোট ছেলে হেমন্তও । শেষে, লাথির আঘাত সহ্য করতে না-পেরে অসুস্থ বৃদ্ধের হাসপাতালে মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ । ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই তৎপর হয় পুলিশ । প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । পরে, দল থেকে 'সাসপেন্ড' হতেই পুলিশ গ্রেফতার করে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে । সোমবার তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ বিচারক তাঁকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন ৷
এদিকে, ভোটের আগে ব্যারাকপুরের এই ঘটনা হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিরোধী শিবির । বিশেষত গেরুয়া শিবির হাতে গরম ইস্যু পেয়ে পথে নামতে দেরি করেনি । সোমবার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ে অবরোধ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ । এ নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । শুরু হয় ধস্তাধস্তিও । পরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে ঢোকার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
যদিও, সেখানেও পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয় প্রাক্তন সাংসদকে । এরপর, রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তিনি । পরে, পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষমেশ গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা থেকে সরে যান বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রাক্তন সাংসদ নিজের ক্ষোভ উগরে দেন । অর্জুন সিং বলেন, "পুলিশ ভয় পেয়েছে । সেই কারণে বিজেপির নেতা-কর্মীদের বাধা দিতে উঠেপড়ে লেগেছে । আমরা সুষ্ঠুভাবে পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিতে যাচ্ছিলাম । পুলিশ স্মারকলিপি নেবে না, এটা তো হতে পারে না । পুলিশের সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই । কিন্তু, যাঁরা শাসক দলের কথায় দলদাস হয়ে কাজ করছে তাদের বলব শুধরে যান ।"
অন্যদিকে অবৈধ নির্মাণে দলীয় কাউন্সিলরের নাক গলানো, মোটেই ভালো ভাবে নেয়নি শাসক শিবির । শেষে চাপে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে 6 বছরের জন্য 'সাসপেন্ড' করার কথা ঘোষণা করেন দলের জেলা সভাপতি ও ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক ।
অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে দল থেকে 'সাসপেন্ড' করার প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, "এটা আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয় । তৃণমূলে কাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে, আর কাকে দলে নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে কেউই জানতে পারে না । দেখবেন, কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছাড়া পেলেই আবারও তাঁকে দলে নিয়ে নেওয়া হবে । বহাল তবিয়তে তোলাবাজিও শুরু করে দেবেন । এটা নতুন কিছু নয় শাসক দলের ক্ষেত্রে । আমরা নিহত তুলসী অধিকারীর পরিবারের পাশে রয়েছি । পুলিশ চেষ্টা করছে বিজেপির কোনও নেতা যাতে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না-পারে । পরিবারকে সেরকমই বলে দেওয়া হয়েছে ।"