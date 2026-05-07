শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে খুনের প্রতিবাদ, শালবনিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির
অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন অন্দোলনকারীরা । না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷
Published : May 7, 2026 at 12:44 PM IST
ভাদুতলা, 7 মে: বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে মধ্যমগ্রামে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের ভাদুতলাতে বিক্ষোভ ৷ রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা । এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ।
বিজেপি নেতাকর্মীদের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে মেরেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ৷ তাই তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে । না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা । এরই পাশাপাশি তাঁদের অভিযোগ, এই ধরনের বহু তৃণমূলের দুষ্কৃতী এই জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে । তাদেরও গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে ৷ তবেই শান্তি ফিরবে রাজ্যে ।
ভাদুতলার স্থানীয় বিজেপি নেতা অপূর্ব ঘোষ বলেন, "বুধবার রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে যেভাবে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই । সেই সঙ্গে এই তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি । পাশাপাশি আমরা এই দাবি করছি যে, এই ধরনের তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যাদের নামে এফআইআর রয়েছে, তারা জেলার ভিন্ন কোনায় কোনায় রয়েছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ না-হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে যাব ।"
সম্প্রতি রাজ্যে শেষ হয়েছে বিধানসভা ভোট । 4 মে ভোটের ফলাফল বেরিয়েছে ৷ তাতে তৃণমূলকে হারিয়ে 207টি আসন পেয়েছে বিজেপি ৷ এরপর খুব শীঘ্রই বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠন করতে চলেছে । আগামী 9 মে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান । আর তার আগে জেলায় জেলায় ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ৷ একাধিক পার্টি অফিস লুট, ভাঙচুর, তৃণমূল নেতা কর্মীদের মারধরের ঘটনা যেমন সামনে আসছে ।
এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে আসরে নেমেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে খোদ শুভেন্দু অধিকারী-সহ বাকি নেতৃত্ব । তাঁরা বারেবারে শান্তি রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন ৷ যাতে কেউ গন্ডগোল না করে । সমস্ত জেলায় সাংবাদিক বৈঠক করে গন্ডগোলকারীদের উদ্দেশ্যে কঠোর বার্তা দিয়েছেন পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসন ৷ সেই সঙ্গে তৃণমূলের পার্টি অফিস খুলে দেওয়া হচ্ছে বিজেপির তরফে ।
এরই মধ্যে বুধবার রাতে এলোপাথাড়ি গুলি করে খুন করা হল শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে ৷ এই ঘটনায় চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে জেলাতেও শুরু হয়েছে প্রতিবাদ । সেরকমই এদিন ভাদুতলা এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা কর্মীরা । পরে পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে তাঁরা বিক্ষোভ তুলে নেন ৷