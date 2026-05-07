শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে খুনের প্রতিবাদ, শালবনিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন অন্দোলনকারীরা । না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে খুনের প্রতিবাদ শালবনিতে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 7, 2026 at 12:44 PM IST

ভাদুতলা, 7 মে: বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে মধ্যমগ্রামে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের ভাদুতলাতে বিক্ষোভ ৷ রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা । এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ।

বিজেপি নেতাকর্মীদের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে মেরেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ৷ তাই তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে । না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা । এরই পাশাপাশি তাঁদের অভিযোগ, এই ধরনের বহু তৃণমূলের দুষ্কৃতী এই জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে । তাদেরও গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে ৷ তবেই শান্তি ফিরবে রাজ্যে ।

ভাদুতলাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির (নিজস্ব ছবি)

ভাদুতলার স্থানীয় বিজেপি নেতা অপূর্ব ঘোষ বলেন, "বুধবার রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে যেভাবে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই । সেই সঙ্গে এই তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি । পাশাপাশি আমরা এই দাবি করছি যে, এই ধরনের তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যাদের নামে এফআইআর রয়েছে, তারা জেলার ভিন্ন কোনায় কোনায় রয়েছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ না-হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে যাব ।"

সম্প্রতি রাজ্যে শেষ হয়েছে বিধানসভা ভোট । 4 মে ভোটের ফলাফল বেরিয়েছে ৷ তাতে তৃণমূলকে হারিয়ে 207টি আসন পেয়েছে বিজেপি ৷ এরপর খুব শীঘ্রই বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠন করতে চলেছে । আগামী 9 মে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান । আর তার আগে জেলায় জেলায় ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ৷ একাধিক পার্টি অফিস লুট, ভাঙচুর, তৃণমূল নেতা কর্মীদের মারধরের ঘটনা যেমন সামনে আসছে ।

জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে আসরে নেমেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে খোদ শুভেন্দু অধিকারী-সহ বাকি নেতৃত্ব । তাঁরা বারেবারে শান্তি রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন ৷ যাতে কেউ গন্ডগোল না করে । সমস্ত জেলায় সাংবাদিক বৈঠক করে গন্ডগোলকারীদের উদ্দেশ্যে কঠোর বার্তা দিয়েছেন পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসন ৷ সেই সঙ্গে তৃণমূলের পার্টি অফিস খুলে দেওয়া হচ্ছে বিজেপির তরফে ।

এরই মধ্যে বুধবার রাতে এলোপাথাড়ি গুলি করে খুন করা হল শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে ৷ এই ঘটনায় চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে জেলাতেও শুরু হয়েছে প্রতিবাদ । সেরকমই এদিন ভাদুতলা এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা কর্মীরা । পরে পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে তাঁরা বিক্ষোভ তুলে নেন ৷

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক খুন
চন্দ্রনাথ রথ খুন
