নিট-বিক্ষোভে সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা, বিধানসভায় একযোগে সরব বিজেপি বিধায়করা

নিট-বিক্ষোভে সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা, বিধানসভায় একযোগে সরব বিজেপি বিধায়করা
সাংবাদিক নিগ্রহের সমালোচনা কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
Published : July 25, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: নিট ইউজি প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদ ঘিরে শুক্রবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ধর্মতলা চত্বর । প্রতিবাদের নামে সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাশাপাশি কর্তব্যরত সাংবাদিকদের উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে । খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বেধড়ক মারধর এবং নিগ্রহের ঘটনায় সমাজের সর্বস্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে । এবার এই ইস্যুতে বিধানসভায় সরব হল রাজ্যের শাসকদল বিজেপি ।
সাংবাদিক নিগ্রহের কড়া সমালোচনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এই নৈরাজ্য নিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ কড়া বার্তা দিয়েছেন । তিনি বলেন, "শুক্রবার ধর্মতলায় আন্দোলনের নামে যেভাবে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, যেভাবে আন্দোলনের নামে গুন্ডামি করা হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা এর নিন্দা করছি । ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সাতটি এফআইআর হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইনও প্রয়োগ করা হবে । আমরা সাংবাদিকদের উপর এই আক্রমণকে কাপুরুষোচিত বলছি এবং কঠোরভাবে নিন্দা করছি ।"
তিনি আরও জানান, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে যারা এই অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করেছে, সরকার কঠোরভাবে দমন করবে । ধর্মতলায় তাণ্ডব চালানো লোকজনের উদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় । তিনি বলেন, "এরা আন্দোলনকারী নয়, রাজনৈতিক কর্মীও নয় ৷ এদের সঙ্গে কোনও বিদ্যালয়, কলেজের সম্পর্ক নেই ৷ এরা ছাত্র নয় । সাংবাদিকরা কী এরা জানে না...খায় না মাথায় দেয় সেটাও জানে না...ফলে সাংবাদিকদের চেনেও না ৷ তাই যা করার করেছে ।"
আক্রমণকারীদের বেশভূষা নিয়ে তোপ দেগেছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী । তিনি বলেন, "যারা আক্রমণ করেছে, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে । বেশভূষা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে কারা আক্রমণ করেছে । মূলত কলকাতার পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ এইসব জায়গা থেকে মূলত অধিকাংশ আন্দোলনকারী, বিক্ষোভকারীরা এসেছে । আমি মনে করি দেশবিরোধীরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এইসব কার্যকলাপ করেছে ।"
সংবাদমাধ্যমের উপর এমন আক্রমণ দেখে ক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষও । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, "সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ । তাদের উপর কোনও ধরনের আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয় । শুক্রবার আন্দোলনকারীদের মধ্যে মাত্র 20 শতাংশ ছিল ছাত্র আর বাকিরা দুষ্কৃতী ।
তিনি আরও বলেন, ওখানে যে ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে শিক্ষার কোনও যোগ নেই । ওখানে কেউ ভারত বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন, কেউ 370 ধারার বিরোধিতা করেছে । পরিকল্পিতভাবে কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ করা যায় সেই কথাও বলেছেন । আমরা মনে করছি, এই আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ নেই । সে কারণে আজ আমরা প্রতিবাদ করছি । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিজেপি পরিষদীয় দল এই আম্বেদকর মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে গতকালের ঘটনার কঠোরভাবে নিন্দা করছে ।"