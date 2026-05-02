অগ্নিগর্ভ ফলতা ! 'তৃণমূল প্রাণে মারার ভয় দেখাচ্ছে', পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপির

অগ্নিগর্ভ ফলতা ! 'তৃণমূল প্রাণে মারার ভয় দেখাচ্ছে', পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপির
আন্দোলনকারীদের দাবি, তৃণমূলের তরফে খুন থেকে শুরু করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷
Published : May 2, 2026 at 4:11 PM IST
ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 2 মে: ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র । ভোটের পর থেকেই রাজনৈতিক সংঘাত, হামলা এবং পুনর্নির্বাচনের দাবিকে কেন্দ্র করে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে হাসিমনগর এলাকা । বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ, তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ছেন । শুধু মারধর নয়, খুনের হুমকি থেকে শুরু করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর অভিযোগও উঠেছে । এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই শনিবার হাসিমনগরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, ভোটের দিন থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল । ভোটারদের বুথে যেতে বাধা, ভয় দেখানো, এমনকি জোর করে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দেওয়ার চাপ তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সেই সন্ত্রাস আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির । তাদের দাবি, যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মারধরও করা হচ্ছে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই হাসিমনগর এলাকায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছয় । বিজেপি সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন । 'দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে', 'নিরাপত্তা দিতে হবে'-এমনই সব দাবিতে সরব হন তাঁরা । বিশেষ করে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে তাঁর গ্রেফতারের দাবিতে তোলেন বিক্ষোভকারীরা ।
আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজন রানি মণ্ডল বলেন, "পুরো হাসিমনগর জ্বলছে ৷ আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে ৷ ঘরে তালা দিয়ে দিচ্ছে ৷ 4 তারিখ হলে নাকি আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলা হবে ৷ বাচ্চাদের মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ এই অত্যাচার আমরা মেনে নেব না ৷ আমরা সাধারণ জনগন ৷ এটা গণতান্ত্রিক দেশ ৷ আমরা যাকে খুশি ভোট দিতে পারি ৷ এতদিন জোর করে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি ৷ এখন ভোট দেওয়ায় মেরে ফেলার ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ আমরা তৃণমূল সরকার চাই না ৷"
এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী । সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে এলাকায় টহল দিতে দেখা যায় জওয়ানদের । প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এখনও কাটেনি । অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এমনিতেই এবারের নির্বাচনে শুরু থেকেই খবরের শিরোনামে । ভোটের আগে থেকেই এই কেন্দ্রে বারবার উত্তেজনার ঘটনা সামনে এসেছে । তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করা, ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা । পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মাকে । 'সিংহম' নামে পরিচিত এই আধিকারিকের কড়া বার্তা তখন যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ।
ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেও বিতর্ক থামেনি । বরং পুনর্নির্বাচনের দাবি ঘিরে আরও তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, ফলতার অন্তত 23টি বুথে পুনর্নির্বাচন করা হোক । তাদের অভিযোগ, ওই বুথগুলিতে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি । এর মধ্যেই ইভিএম কারচুপির অভিযোগ সামনে আসায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে ।
নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তর একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । সূত্রের খবর, ভোটের দিন সকালে ফলতার একাধিক বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল । পরে দুপুর একটার সময় 'টেপ রিভিউড' বলে তথ্য দেওয়া হয় প্রিসাইডিং অফিসারের তরফে । কিন্তু ততক্ষণে প্রায় 58 শতাংশ ভোট পড়ে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি নির্বাচন কমিশন । তবে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে । বিভিন্ন সূত্রে ইঙ্গিত মিলছে, কমিশন নজিরবিহীন কোনও পদক্ষেপ করতে পারে । আইন অনুযায়ী, গণনার পরেও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের । সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । আবার এমনও শোনা যাচ্ছে, গণনার আগেই বা গণনার ঠিক আগের দিনও পুনর্নির্বাচন হতে পারে । এমনকি রবিবারও রিপোল করানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে প্রশাসনিক মহলে । তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি ।
এদিকে বিজেপির অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । তাঁর নির্দেশেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর । নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তার দিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই ।
সব মিলিয়ে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এখন কার্যত অগ্নিগর্ভ । ভোট পরবর্তী হিংসা, সন্ত্রাসের অভিযোগ, ইভিএম নিয়ে বিতর্ক এবং পুনর্নির্বাচনের জল্পনা-সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে । সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক । এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্তে কতটা স্বস্তি ফেরে ফলতার অশান্ত পরিবেশে ।