ETV Bharat / state

ফর্ম 7: পুলিশকে চটি দেখিয়ে দুর্গাপুরে বিক্ষোভ বিজেপির, হুগলিতে অবরোধ তৃণমূলের

পুলিশকে চটি দেখানোর তীব্র প্রতিবাদ করল তৃণমূল ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের নাম ফর্ম 7-এর মাধ্যমে বাদ দেওয়ার অভিযোগও তুলেছে শাসকদল ৷

BJP protest
দুর্গাপুরে দুই হাতে জুতো উঁচিয়ে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর/ পোলবা/মগরা, 20 জানুয়ারি: ফর্ম 7 জমাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে মঙ্গলবারও উত্তাল রইল হুগলি ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা ৷ দুই জেলায় দলীয় কর্মীদের মারধরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ৷ দুর্গাপুরে পুলিশকে দেখানো হল চটি ৷ এদিকে, ফর্ম 7 জমা দিয়ে ভোটার তালিকা থেকে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের তরফেও টায়ার জ্বালিয়ে, রাস্তা অবরোধ করে পোলবায় দেখানো হল বিক্ষোভ ।

ধুন্ধুমার দুর্গাপুরে

মূলত ফর্ম 7 জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার দিনভর উত্তপ্ত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক দফতর । তৃণমূলের বিরুদ্ধে ফর্ম 7 জমা করতে না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল বিজেপি । তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তাদের মারধর করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছিল । সেই নিয়েই মঙ্গলবার দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের দফতর ঘেরাও করে বিজেপি । মহকুমা শাসক দফতরের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মীরা । দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ও জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ ।

ফর্ম 7: পুলিশকে চটি দেখিয়ে কর্মীদের মারধরের প্রতিবাদে বিজেপি, বিক্ষোভ তৃণমূলেরও (ইটিভি ভারত)

আর এই বিক্ষোভ চলাকালীন এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সহ-সভানেত্রী মনীষা শিকদার দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে দুই হাতে জুতো উঁচিয়ে সোমবার বিজেপি কর্মীদের মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ করেন । তাঁর কথায়, "পুলিশ চটি চাটা সেই কারণেই আমার এইভাবে প্রতিবাদ জানালাম ।"

BJP protest
মগরা খানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী । ফর্ম 7 জমা দিতে দেওয়া হয়নি । তারই প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ । আগামিদিনে আরও বৃহত্তর হবে আন্দোলন ।"

BJP protest
দুর্গাপুরে বিজেপির মহিলা নেত্রী পুলিশকে জুতো দেখান (নিজস্ব ছবি)

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী বলেন, "যাঁরা পুলিশ কর্মী তাঁরা আমাদের কারও না কারও পরিবারের ভাই, দাদা, বোন, আত্মীয় । তাঁদেরকে যারা এভাবে অপমান করে তারাই নাকি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার কথা বলে । এটাই বিজেপির সংস্কৃতি । এরা ক্ষমতায় এলে কাদের কী সম্মান থাকবে এই ঘটনাতে তা প্রমাণিত । এই পুলিশকর্মীরাই দিনরাত এক করে নিজেদের পরিবার পরিজন ত্যাগ করে আমাদের সবাইকে সুরক্ষা দিচ্ছেন ।"

হুগলিতেও বিক্ষোভ

অন্যদিকে ফর্ম 7 জমা দিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি । এমন অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে তৃণমূলের তরফে হুগলি জেলার পোলবায় টায়ার জ্বালিয়ে, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় । দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলে সর্বত্র । পালটা মগরা বিডিও অফিসে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফের বিক্ষোভে নামে গেরুয়া শিবির । মগরা থানায় ঢোকার চেষ্টা করায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের । থানার সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ।

BJP protest
পোলবায় রাস্তা অবরোধ তৃণমূলের (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, "সোমবারের ঘটনায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল । পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি । আমরা পুলিশকে বলতে চাই, অবিলম্বে অভিযুক্তদেরকে গ্রেফতার করতে হবে । যদি তা না হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে ।"

BJP protest
পোলবায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে তৃণমূল (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল নেতা মহম্মদ শামিম উদ্দিন মণ্ডল বলেন, "সোমবার পোলবা বিডিও অফিসে বিজেপি নেতারা আমনান পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে 200 থেকে 250 জনের নামে ফর্ম জমা দিয়েছে । একজন ব্যক্তি 10 জনের নামে ফর্ম জমা দিতে পারে । কিন্তু আমার বুথেই দুজন ব্যক্তি আড়াইশো জনের নামে ফর্ম জমা দিয়েছে । এটা কী করে হয় । এই মানুষগুলো বেশিরভাগটাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ । তারা ভারতীয় নয় বলে দাবি করে পোলবায় বিভিন্ন জায়গায় তাদের নামে ফর্ম জমা দেওয়া হচ্ছে । বিজেপি চক্রান্ত ও অস্থিরতা করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে । যে বিজেপি নেতাকর্মীরা এসব করাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা থানায় অভিযোগ জানাব ৷ প্রশাসনের দারস্থ হব ।"

TAGGED:

TRINAMOOL PROTEST
FORM 7
ফর্ম 7 জমা
বিজেপির বিক্ষোভ
BJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.